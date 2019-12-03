Факты ICTV составили тест, который покажет, насколько безопасно вы водите авто в зимнюю пору года.

Только за первое полугодие 2019 года на дорогах Украины, согласно статистике Патрульной полиции, погибли более 1 тыс. украинцев и более 10,5 тыс. человек получили травмы.

По количеству смертей на дорогах Украина является одним из лидеров в мире.

В первой половине 2019 года было зафиксировано более 60 тыс. ДТП.

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Зимнее время – самое опасное на дорогах. Этот период всегда сопровождается огромным количеством ДТП. Чаще всего аварии случаются вследствие игнорирования основных правил дорожного движения.

Водителям следует помнить, что во время езды по дорогам зимой нужно проявлять особое внимание и ответственность.

Редакция Фактов ICTV подготовила тест, который поможет понять, правильно ли вы ведете себя за рулем в зимнее время.

Факты ICTV также писали о пяти полезных советах по вождению зимой, которые помогут не буксовать на снегу и льду.