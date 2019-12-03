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В стиле Scala и Octavia: Skoda впервые показала Rapid 2020

Skoda Rapid 2020 не исчезнет из модельного ряда чешской компании после появления Skoda Scala.

В стиле Scala и Octavia: Skoda впервые показала Rapid 2020

Дизайн Skoda Rapid 2020 показали на рендерах до премьеры, которая должна состояться уже в этом месяце.

Уже известно, что лифтбэк будет поставляться на рынки СНГ, Китая и Индии.

На изображениях видно, что Skoda Rapid 2020 получит обновленную переднюю часть в стиле Skoda Scala и фонари в стиле новой Octavia.

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Ожидается, что под капотом авто будет 1,6-литровый 110-сильный бензиновый двигатель, а в некоторых странах будут устанавливать литровые турбомоторы на 95 и 110 л. с.

1,6-литровый турбодизель пока под вопросом.

Напомним, китайская марка Cowin, которая когда-то была бюджетным суббрендом Chery, показала дизайн нового SUV.

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