€15 тыс: в Европе появится электрокар на базе Dacia Duster

В 2021 году в Европе выйдет бюджетный электрический кроссовер Renault City K-ZE под брендом Dacia.

Электрокар Renault City K-ZE построят в кузове кроссовера Dacia Duster и, возможно, он появится под тем же названием, но с какой-то припиской. Также сообщается, что авто получит запас хода на одном заряде 250 км по циклу WLTP.

Электрокар выйдет именно под маркой Dacia, потому, что автопарк этого бренда в целом выделяет в воздух большое количество CO2, а это авто должно защитить бренд от европейских санкций.

– Парк Dacia с низкозатратными двигателями внутреннего сгорания сейчас выделяет слишком много CO2, а инвестиции в новые и дорогие технологии сложно удержать в сегменте низких цен. Dacia хочет сократить выбросы с помощью электрокаров, – говорит менеджер по продажам группы Renault Оливье Мурга.

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По предварительным данным, в Европе электрокар будет стоить около €15 тыс., а в Германии с учетом государственной помощи – примерно €1о тыс.

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Источник: Electrive