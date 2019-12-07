Факты ICTV ранее ознакомились с японским кроссовером Mazda CX-5 в версии 2016 года, но вот пришло время немного обновить модель и чем-то удивить покупателей.

Внешне Mazda CX-5 2019 практически ничем не отличается от предыдущей версии, а распознать новинку можно по новым колесным дискам и адаптивному круиз-контролю, который запрятан за плоской эмблемой на радиаторной решетке.

Цены

Обновленная Mazda CX-5 2019 с бензиновым двигателем объемом 2,0 л, 6-АКПП и на переднем приводе обойдется примерно в $30 тыс.

Максимальная комплектация Mazda CX-5 2019 с двигателем объемом 2,5 л, 6-АКПП и на полном приводе обойдется примерно в $44,5 тыс.

Именно в максимальной комплектации TOP мы и протестировали автомобиль.

Салон

В салоне изменений больше и они кроются в деталях.

Появился черный потолок, кожаный салон (Nappa), а интерьер разбавили вставками из натурального дерева, которые отлично сочетаются с алюминием.

Также в Mazda CX-5 появилась вентиляция передних сидений.

На панели приборов теперь цифровой дисплей спидометра, который располагается между двумя аналоговыми колодцами.

На руле находится блок управления адаптивным круиз-контролем, бортовым компьютером и мультимедиа.

Вверху торпедо установлен дисплей диагональю 7 дюймов, система которого теперь поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

Также появились и камеры кругового обзора. Наибольшим расстройством мультимедийной системы стала картинка камер 360, которая оказалась довольно размытой и малоинформативной.

На втором ряду сидений особых изменений не замечено. Там, как и ранее, комфортно, есть регулировка угла наклона спинки сидений, USB разъем для зарядки телефона, подстаканники и подогрев сидений.

Подогрев сидений по-прежнему непроизвольно включается локтями пассажиров сзади, что было и в предыдущей Mazda CX-5, и в рестайлинговой Mazda 6.

Объем багажника составляет 477 л, что на 35 л больше, чем у предыдущей версии, но ощутить такую прибавку сложно.

Характеристики

Если говорить о технических характеристиках и “железе” Mazda CX-5, то они остались прежними.

Атмосферный бензиновый двигатель объемом 2,5 л обладает мощностью 194 л. с. и максимальным крутящим моментом 258 Нм (4000 об. мин), который трудится в паре с 6-АКПП.

У нас на тесте была полноприводная версия, но есть возможность заказать автомобиль исключительно на переднем приводе.

Двигатель приемистый и работает слажено с КПП. Вы не ощутите каких-либо дерганий, рывков или промедлений. Атмосферный двигатель подарит вам уйму приятных ощущений и уверенности во время маневров. Подвеска сбитая, и я не ощущал никакого дискомфорта во время езды на наших дорогах.

Ранее у нас была возможность в различных условиях испытать бензиновую версию (объем двигателя 2,5 л) и сравнить ее с дизельной версией (объем двигателя 2,2 л). В нашем материале вы сможете детально ознакомиться со всеми отличиями, плюсами, минусами и выгодами дизельной и бензиновой Mazda CX-5.

Габаритные размеры:

Длина 4 550 мм

Ширина (с учетом зеркал) 2 125 мм

Высота 1 680 мм

Колесная база 2 700 мм

Клиренс 200 мм

Итог

Если подытожить все изменения в Mazda CX-5, то можно смело сказать, что японцы не хотели кардинально менять этот продукт.

Все изменения в Mazda CX-5 похожи на усовершенствование, а не на революционные прорывы. Mazda сделала ставку на отточенный до идеала продукт, а не на революционные изменения. И, как по мне, у них неплохо получается удерживать своего покупателя такими решениями. Решать, как всегда, вам.















































































Тест-драйв Mazda CX-5 2019: что нового и сколько стоит? / 20 фотографий

Олесь Куниц