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Факты / Lifestyle

Илон Маск впервые прокатился на электропикапе Cybertruck

Илон Маск впервые проехался на недавно презентованном публике электрическом пикапе Cybertruck в Лос-Анджелесе.

Илон Маск впервые прокатился на электропикапе Cybertruck

Миллиардер в компании певицы Граймс и директора Tesla по дизайну Францем фон Хольцхаузен направлялся в популярный среди знаменитостей ресторан Nobu в Малибу.

После ужина Маск продемонстрировал Cybertruck актеру Эдварду Нортону.

Читайте: Tesla представила пикап Cybertruck

Ранее мы также писали про топ-5 фишек Tesla Cybertruck.

Источник: TMZ

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