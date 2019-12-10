VARTA.UA – это платформа по предоставлению автомобильных услуг. Здесь можно описать свою проблему, найти исполнителя и оставить отзывы после сотрудничества.

Если вы автовладелец, то, наверняка, хотя бы раз в жизни сталкивались с поиском мастера для своего “железного коня”. Для этого приходилось обзванивать таких же знакомых автомобилистов, искать объявления в газетах и интернет-порталах, просить совета на разнообразных форумах.

А чего только стоило объездить большинство СТО в районе и получить ответ мастера, если он действительно профессионал, что запись возможна только на следующую неделю. Конечно, стоит вспомнить и то, что, успешно обновив состояние своего авто, вы понимали, что заплатили в несколько раз дороже, чем можно было.

Сколько средств, времени и особенно нервов могло быть потрачено. К счастью, все это будет в прошлом, если использовать сервис автоуслуг VARTA.UA.

Для поиска исполнителя нужных услуг достаточно оставить заявку на сайте, и мастера свяжутся с вами сами. А самое главное – можно будет выбрать наиболее удобную по расположению СТО или исполнителя услуг, а также выгодные цены.

– Мы перевернем с ног на голову сферу автомобильных услуг, сделав их максимально удобными и доступными для владельцев автомобиля и выгодными для тех, кто их предоставляет, – говорит основатель сервиса VARTA.UA.

Сервис VARTA.UA выполняет сразу несколько задач

Биржа автомобильных услуг собрала на одной площадке данные мастеров всех профилей, которые предоставляют услуги владельцам автомобилей из разных городов Украины.

Поэтому если ваше авто вышло из строя, ему требуется осмотр или любые другие процедуры, достаточно оставить заявку на сайте, указав марку машины, год выпуска, город и описание проблемы.

Заявку получит каждый мастер подобного профиля именно из нужного населенного пункта или ближайшего к нему. Он сможет отправить свой ответ, указав стоимость, запланированное время выполнения и другие важные нюансы.

Биржа VARTA.UA защищает обе стороны от любых неприятных ситуаций подписанием специальных договоров, разработанных юристами с учетом всех нюансов.

Еще одним способом защиты является специальная система рейтинга. Исполнители получают балы благодаря отзывам заказчиков, и это однозначно стимулирует их выполнять работу в срок и максимально качественно.

Если же заказчик будет недовольным и оставит негативный комментарий, то рейтинг существенно упадет. Но самое главное, что предлагает сайт в задаче защиты – безопасная сделка.

Принцип ее использования прост: при необходимости оплаты задатка стороне, что предоставляет услуги, деньги резервируются на сервисе и только после подтверждения выполнения заказа отправляются к исполнителю.

Читайте: Автокресло для ребенка: как выбрать и на что обратить внимание

Как начинался сервис VARTA.UA

У биржи автомобильных услуг два основателя: Виктор Ковальчук из города Луцк и Владимир Лабо из города Тернополь. Познакомились они на просторах интернета: на то время каждый занимался подобным проектом.

Виктор более 10 лет проработал в торговле, запустил свою биржу в январе 2019 года, а Владимир – программист по образованию и призванию, в апреле, когда они решили сотрудничать, только начал запуск проекта. Объединившись вместе, теперь уже партнеры занялись усовершенствованием VARTA.UA.

Стартовали революционеры в сфере автомобильных услуг с востребованного сегодня предложения – покупки и пригона авто из Европы и США.

– Это часть слона, ведь чтобы съесть его целиком, стоит откусывать небольшими кусочками, – любит говорить Виктор Ковальчук.

За время существования биржи услуга стала популярной и по всей Украине. А тем, кто занимается пригоном авто из Европы, стало намного легче искать клиентов.

К слову, ранее мы писали о пяти основных правилах безопасного вождения зимой.