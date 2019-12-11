Электронные водительские права и техпаспорт запустили в тестовом режиме

В частности, запускается первая очередь бета-тестирования приложения Дія, который и является Государством в смартфоне.

Украина в тестовом режиме запускает первые услуги Государства в смартфоне – электронные водительские удостоверения и электронный технический паспорт.

Об этом на брифинге по итогам сегодняшнего заседания правительства заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

– Мы запускаем первую очередь бета-тестирования нашего приложения Дія, которое и является Государством в смартфоне. Первые услуги, которые будут в этом приложении, это возможность использовать электронные водительские удостоверения и электронный технический паспорт, – рассказал он.

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В тестовом режиме смогут принять участие 20 тыс. украинцев, потому вице-премьер призвал желающих оставлять заявки, чтобы на практике проверить работу услуги и сообщить разработчикам о возможных проблемах.

Напомним, в сентябре Михаил Федоров представил проект Государство в смартфоне, а именно портал и приложение Дія.