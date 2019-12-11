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Факты / Lifestyle

Ямы или неубранный снег: на Укравтодор можно пожаловаться через приложение Waze

Украинцы смогут пожаловаться на ямы на дороге и плохую работу коммунальщиков через GPS-навигатором Waze. Пилотный проект тестируют во Львовской и Днепропетровской областях.

Ямы или неубранный снег: на Укравтодор можно пожаловаться через приложение Waze

Мининфраструктуры начало пилотный проект сотрудничества с приложением Waze. Там пользователи могут пожаловаться на плохое качество покрытия или состояние дороги.

Все жалобы на автодороги пользователей программы собираются в единую базу, которая доступна для дорожной службы в режиме реального времени.

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Сейчас проект работает в тестовом режиме во Львовской и Днепропетровской областях.

– Мы сможем еще более оперативно реагировать на жалобы граждан и сосредоточить наше внимание в первую очередь на наиболее проблемных участках дорог, – сообщил глава Укравтодора Александр Кубраков.

Ранее Факты ICTV писали, когда Укравтодор представит план ремонта дорог на 2020 год и как проходит подготовка к зиме.

Источник: Мининфраструктуры

Фото: Dreamstime

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