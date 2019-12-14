Факты ICTV провели тест-драйв Opel Crossland X, который является самым маленьким кроссовером в линейке немецкого бренда.

Opel Crossland X стал плодом сотрудничества General Motors и PSA Peugeot Citroen и построен на базе Peugeot 2008. К слову, французы уже поглотили бренд Opel, и теперь нас ждет много интересного.

Комплектации и цены

Opel Crossland X в Украине предлагается только в одном варианте исполнения с турбированным бензиновым двигателем объемом 1,2 л, 6-АКПП и на переднем приводе.

В базовой комплектации Enjoy он стоит около $17,8 тыс., а в максимальной комплектации Innovation около $20,1 тыс.

К слову, комплектация тестового автомобиля отличается от тех, которые поставляются в Украину. Она немного шире, но об этом чуть позже.

Дизайн

У Opel Crossland X своеобразный внешний вид, но что-то в нем есть. Проглядываются фамильные черты линейки Opel, и французы не стали вмешиваться во внешний дизайн.

Есть определенное сходство с уже ушедшей моделью Opel Meriva, но Crossland X получился более симпатичным.

Салон

Эргономика Opel Crossland X намекает на немецкие корни своим простым, но грамотным подходом ко всем мелочам. Лишь желтые нотки в декоре разбавляют строгую, но приемлемую немецкую педантичность.

К слову, тестовый Opel Crossland X укомплектован комбинированным салоном из ткани и экокожи. Материалы качественные, а собрано все на совесть.

В Opel Crossland X все на своих местах и нет ничего лишнего.

Хотя, в украинских комплектациях есть не все, чего бы хотелось. Нет возможности заказать передние сиденья с дополнительными регулировками и выдвижной коленной подушкой, которыми укомплектован тестовый автомобиль.

Панель приборов простая и понятная, запутаться тяжело.

Руль выполнен из кожи и дополнен подогревом. Также есть и подогрев передних сидений, обогрев зеркал и лобового стекла. Все это теплое счастье входит в пакет Зима, который очень кстати в условиях нашего климата.

Вверху центральной консоли находится мультимедийный экран, а сама система поддерживает Android Auto и Apple CarPlay.

Есть два USB-разъема и беспроводная зарядка, но она также недоступна в комплектациях на нашем рынке.

Находясь в салоне, создается впечатления, что автомобиль гораздо больших размеров, чем он есть на самом деле. Действительно просторный и комфортный салон, который дополняет большая площадь остекления.

Сзади также места вдоволь, но и здесь украинцам немного не повезло. У нас в комплектациях недоступна опция индивидуальных сдвижных сидений второго ряда.

У Opel Crossland X объем багажника 410 л, и его вполне хватает. Есть разграничительная полка, которой можно регулировать высоту и разделять багаж на два отсека.

Opel Crossland X в движении

Opel Crossland X получил от французов силовой агрегат и КПП.

Турбированный бензиновый двигатель с объемом 1,2 л оказался довольно бодрым, а классический автомат вполне даже быстрым и точным при переключениях передач.

Во время обгонов у меня не было мыслей о том, что запаса мощности не хватит и стоит выждать более подходящий момент. Нет, Opel Crossland X вполне предсказуем, и этого запаса хватает, в чем я убедился лично.

В городских условия[ он также показывает приличную динамику, ее хватает для ежедневной езды. Не стоит фантазировать и думать, что 1,2 л с мощностью 110 л. с. и максимальным крутящим моментом 205 Нм подарит вам ощущения от вождения болида.

Мы прекрасно понимаем, что 10,9 с до сотни это далеко от мировых рекордов, но сама работа двигателя и КПП у меня вопросов не вызвали.

В городском режиме расход топлива на тесте у нас составлял около 9 л на 100 км, а на трассе показатели были около 7 л.

Подвеска оказалась сбитой и упругой, местами даже немного жесткой, особенно сзади.

Понравилась высокая посадка и обзор в Crossland X, благодаря которым хорошо просматриваются его габариты.

Габаритные размеры:

Длина 4 212 мм

Ширина (с учетом зеркал) 1 765 мм

Высота 1 605 мм

Колесная база 2 685 мм

Клиренс 170 мм

Из базовых опций также хотел бы отметить круиз-контроль, систему контроля давления в шинах, система распознавания дорожных знаков и предупреждение о выходе из полосы движения.

Итог

Opel Crossland X – сбалансированный, практичный и современный автомобиль, который подойдет для спокойной ежедневной езды. Несмотря на родство с французами, Opel Crossland X остался немцем, что порадовало.

Хотелось бы более широкий выбор опций, которые у нас недоступны.

Но если подойти к этому вопросу с другой стороны, то нужно вспомнить о бюджете и наполнении тех комплектаций, которые представлены в Украине.

Решать, как всегда, вам.



































































































Тест-драйв Opel Crossland X: немец или француз? / 25 фотографий

Олесь Куница