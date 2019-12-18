Компания BMW раскрыла часть характеристик нового компактного электрического кроссовера iX3.

Серийное производство автомобиля начнется в 2020 году. Его концепт дебютировал на автосалоне в Пекине еще в 2018 году.

Прежде всего, в серийном iX3 использоваться аккумуляторная батарея мощностью 74 кВт-ч, что обеспечит прохождение внедорожника с нулевым уровнем выбросов за одну зарядку более 440 км. Однако заявленный запас измеряется по европейскому циклу WLTP, а следовательно рейтинги EPA будут немного ниже.

В отличие от конкурентов для BMW iX3 пока заявлен только один электродвигатель на задней оси.















440 км на одном заряде: BMW рассказала о новом электрокроссовере iX3 / 4 фотографии

Также автопроизводитель сообщил, что все компоненты силовой передачи разработали немецкие производители.

В то же время у баварцев получилось сделать уровень энергопотребления кроссовера достаточно низким, что позволило обеспечить его относительно компактной батареей.

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С запуском полностью электрического iX3, X3 станет первой моделью бренда, доступной как с обычными бензиновыми и дизельными двигателями, так и с гибридным и полностью электрическим приводом.

Ранее BMW представила кроссовер X5 с расходом топлива менее 2 литров.

Источник: Motor1

Фото: Motor1