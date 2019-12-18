440 км на одном заряде: BMW рассказала о новом электрокроссовере iX3

Компания BMW раскрыла часть характеристик нового компактного электрического кроссовера iX3.
Серийное производство автомобиля начнется в 2020 году. Его концепт дебютировал на автосалоне в Пекине еще в 2018 году.
Прежде всего, в серийном iX3 использоваться аккумуляторная батарея мощностью 74 кВт-ч, что обеспечит прохождение внедорожника с нулевым уровнем выбросов за одну зарядку более 440 км. Однако заявленный запас измеряется по европейскому циклу WLTP, а следовательно рейтинги EPA будут немного ниже.
В отличие от конкурентов для BMW iX3 пока заявлен только один электродвигатель на задней оси.
Также автопроизводитель сообщил, что все компоненты силовой передачи разработали немецкие производители.
В то же время у баварцев получилось сделать уровень энергопотребления кроссовера достаточно низким, что позволило обеспечить его относительно компактной батареей.
Читайте: Продажа гибридов BMW 330-i стартовала: цена и характеристики
С запуском полностью электрического iX3, X3 станет первой моделью бренда, доступной как с обычными бензиновыми и дизельными двигателями, так и с гибридным и полностью электрическим приводом.
Ранее BMW представила кроссовер X5 с расходом топлива менее 2 литров.
Источник: Motor1
Фото: Motor1