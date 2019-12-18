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Факты / Lifestyle

Tesla планирует снизить цены на Model 3

Tesla может снизить ценник на электрокары Model 3, которые собираются на заводе в Китае.

Tesla планирует снизить цены на Model 3

Tesla может в 2020 году на 20% снизить цену на седан Model 3 – самый популярный электрокар компании.

Речь идет об электромобилях, сборка которых происходит на заводе в Китае, сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько осведомленных источников.

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К снижению ценника на Model 3 основателя Tesla Илона Маска подталкивает удешевление производства электрокаров в Шанхае, чего удалось достичь благодаря  использованию комплектующих местного производства.

Напомним, электрокар Model 3 попал в список Top Safety Pick+, который составляет Американский Институт страхования безопасности на дорогах.

Источник: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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