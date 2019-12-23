За 2019 год украинцы купили автомобилей на $3,2 млрд

За 11 месяцев 2019 года украинцы купили иномарок на общую сумму $3,2 млрд.
Больше всего автомобилей украинцы купили в Германии, Японии и США.
Таможенная статистика свидетельствует, что наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Германии – на сумму $632 млн.
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На втором месте – импорт из Японии, который составил $527,674 млн. Замыкает тройку лидеров США с результатом $455,128.
Украинский экспорт легковых автомобилей в свою очередь составил $11,776 млн. Больше всего украинских авто продано в США, Канаде и Уганде.
Недавно Государственная таможенная служба Украины запустила “калькулятор” растаможки евроблях.
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