PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

За 2019 год украинцы купили автомобилей на $3,2 млрд

За 11 месяцев 2019 года украинцы купили иномарок на общую сумму $3,2 млрд.

За 2019 год украинцы купили автомобилей на $3,2 млрд

Больше всего автомобилей украинцы купили в Германии, Японии и США.

Таможенная статистика свидетельствует, что наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Германии – на сумму $632 млн.

Читайте: Ведущий The Grand Tour назвал лучшие и худшие автомобили года

На втором месте – импорт из Японии, который составил $527,674 млн. Замыкает тройку лидеров США с результатом $455,128.

Украинский экспорт легковых автомобилей в свою очередь составил $11,776 млн. Больше всего украинских авто продано в США, Канаде и Уганде.

Недавно Государственная таможенная служба Украины запустила “калькулятор” растаможки евроблях.

Источник: ГФС

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Ведущий The Grand Tour назвал лучшие и худшие автомобили года
Ведущий The Grand Tour назвал лучшие и худшие автомобили года
Тест-драйв Opel Astra J: бюджетный немец
Тест-драйв Opel Astra J: бюджетный немец
Экзамены на права будут снимать на видео – когда и как это будет работать
Экзамены на права будут снимать на видео – когда и как это будет работать
Тест-драйв Opel Crossland X: немец или француз?
Тест-драйв Opel Crossland X: немец или француз?
як взяти кредит на авто
Электронные водительские права и техпаспорт запустили в тестовом режиме
сервіс varta.ua
Сервис автоуслуг VARTA.UA – революция на рынке предоставления автомобильных услуг
Тест-драйв Mazda CX-5 2019: что нового и сколько стоит?
Тест-драйв Mazda CX-5 2019: что нового и сколько стоит?
Автомобильная аптечка: сколько стоит и список обязательных лекарств
Автомобильная аптечка: сколько стоит и список обязательных лекарств
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка