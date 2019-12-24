В Европе провели краш-тест электромобилей – кто получил высокие баллы

В Европе испытали электромобили Volkswagen e-Up!, Aiways U5 и MG ZS на безопасность во время аварий.

Европейская организация Euro NCAP провела серию краш-тестов, в которых участвовали электромобили Volkswagen e-Up!, Aiways U5 и MG ZS.

Самым безопасным по результатам испытаний стал MG ZS. Он получил 7,4 балла за лобовой удар с частичным перекрытием, 7 баллов с полным перекрытием, а боковые удары оценили в 14,4 баллов из 16 максимальных.

По словам специалистов, результат краш-тестов MG ZS является несколько неоднозначным, ведь во время некоторых ударов фиксировали коричневый уровень нагрузки на водителя и пассажиров.

Тем не менее, электромобиль прекрасно справлялся во время тестов автоматической системы торможения. MG ZS присудили пять звезд.

Читайте: Ведущий The Grand Tour назвал лучшие и худшие автомобили года

По результатам краш-тестов Aiways U5 получил 7,9 баллов из 8 возможных за фронтальный удар с частичным перекрытием и 7,8 с полным.

Электромобиль провалил боковое столкновение со столбом, а также не смог хорошо себя показать во время тестов системы автоматического торможения.

Специалисты дали Aiways U5 три звезды и отметили, что детям в таком электромобили ничего не угрожает.

Volkswagen e-Up! получил 6,6 баллов за фронтальный удар с частичным перекрытием и 7,1 с полным. За боковые удары ему поставили 15,7 баллов.

Однако из-за отсутствия автоматической системы торможения электрокар получил ряд нулей. Из-за этого он получил лишь три звезды.

Самым большим недостатком Volkswagen e-Up! называют красный уровень нагрузки на грудь ребенка при ударе в бок.

К слову, выход бюджетного электрического кроссовера Renault City K-ZE в Европе запланирован на 2021 год.

Источник: Euro NCAP

Видео: Euro NCAP