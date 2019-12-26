База сервисного центра МВД не работает – список заблокированных услуг

Национальная автоматизированная информационная система МВД Украины работает с перебоями. Список услуг, которые не осуществляются в сервисных центрах – читайте в материале Фактов ICTV.
В сервисных центрах МВД Украины не предоставляют целый ряд услуг из-за перебоев в работе Национальной автоматизированной информационной системы.
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Список заблокированных услуг:
- регистрация/перерегистрация транспортных средств;
- выдача водительского удостоверения;
- обмен и замена водительского удостоверения;
- выдача свидетельства о допущении транспортных средств к перевозке определенных опасных грузов.
Ранее Факты ICTV писали, что Украина в тестовом режиме запускает первые услуги Государства в смартфоне – электронные водительские удостоверения и электронный технический паспорт.
Фото: lexinform