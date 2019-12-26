База сервисного центра МВД не работает – список заблокированных услуг

Национальная автоматизированная информационная система МВД Украины работает с перебоями. Список услуг, которые не осуществляются в сервисных центрах – читайте в материале Фактов ICTV.

В сервисных центрах МВД Украины не предоставляют целый ряд услуг из-за перебоев в работе Национальной автоматизированной информационной системы.

Читайте: Превышение скорости и не только: МВД планирует увеличить штрафы в 10 раз

Список заблокированных услуг:

регистрация/перерегистрация транспортных средств;

выдача водительского удостоверения;

обмен и замена водительского удостоверения;

выдача свидетельства о допущении транспортных средств к перевозке определенных опасных грузов.

Ранее Факты ICTV писали, что Украина в тестовом режиме запускает первые услуги Государства в смартфоне – электронные водительские удостоверения и электронный технический паспорт.

Фото: lexinform