В Украине выпустили автобус для силовиков Вахтовка

Новый вахтовый автобус может перевозить 26 силовиков и оборудован монитором.
В Украине выпустили автобус Вахтовка на базе грузовика МАЗ, который рассчитан на перевозку спецподразделений.
Автобус имеет сиденья для 26 пассажиров, которые попарно установлены вдоль стен фургона.
Транспорт также имеет рабочее место с откидным столом и монитор в передней части фургона. Кроме того автобус комплектуется климатическим оборудованием.
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Из трех дверей одни двойные, которые позволяют добраться до грузового отсека со спецнишамы. Окна защищаются металлическими решетками и имеют полупрозрачную тонировку.
Движет автобус дизельный мотор мощностью 130 л. с.
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Источник: Polycar