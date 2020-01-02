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Факты / Lifestyle / Авто

В Украине выпустили автобус для силовиков Вахтовка

Новый вахтовый автобус может перевозить 26 силовиков и оборудован монитором.

В Украине выпустили автобус для силовиков Вахтовка

В Украине выпустили автобус Вахтовка на базе грузовика МАЗ, который рассчитан на перевозку спецподразделений.

Автобус имеет сиденья для 26 пассажиров, которые попарно установлены вдоль стен фургона.

Транспорт также имеет рабочее место с откидным столом и монитор в передней части фургона. Кроме того автобус комплектуется климатическим оборудованием.

В Украине выпустили автобус для силовиков Вахтовка / 2 фотографии

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Из трех дверей одни двойные, которые позволяют добраться до грузового отсека со спецнишамы. Окна защищаются металлическими решетками и имеют полупрозрачную тонировку.

Движет автобус дизельный мотор мощностью 130 л. с.

Как сообщалось, на стрельбах Воздушные силы испытали современный автоматизированный мобильный командный пункт Ореанда.

Источник: Polycar

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