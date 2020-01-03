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Какие авто покупали украинцы в декабре – 5 самых популярных марок

В конце декабря 2019 года украинцы купили больше новых легковых автомобилей, чем в предыдущие месяцы.

Какие авто покупали украинцы в декабре – 5 самых популярных марок

В декабре 2019 года украинский парк коммерческих автомобилей пополнили 1,5 тыс. авто. Это является лучшим результатом за весь прошлый год.

Показатель в 2019 году почти на 28% превзошел декабрьский показатель 2018 года.

Чаще всего покупали автомобили марки Renault, которым было выдано 2 469 номеров. К своему результату годичной давности Renault добавила почти 2%.

Второе место досталось автомобилям марки Fiat – 1 491 регистрация. Третье место в рейтинге марок занял Ford. За год 922 новых коммерческих автомобиля этой марки получили свои первые регистрационные номера.

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На четвертом месте Mercedes-Benz, в активе которого 850 регистраций новых машин. Замыкает пятерку Peugeot – 828 авто.

Напомним, ранее ведущий The Grand Tour назвал лучшие и худшие автомобили года.

Источник: Укравтопром

Фото: Dreamstime

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