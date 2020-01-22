Не раскрываются подушки безопасности: Toyota отзовет 3,4 млн авто

3,4 млн автомобилей Toyota могут вернуться к дилерам по всему миру из-за электронного дефекта в машинах, в результате которого подушки безопасности могут не раскрыться во время ДТП.

Среди 2,9 млн машин, которые будут отозваны в США, модели Toyota Corolla 2011-2019 годов выпуска, Matrix 2011-2013 годов, Avalon 2012-2018 годов, а также гибридные версии автомобилей Avalon 2013-2018 годов.

Из-за проблем с электронным блоком управления также может не срабатывать натяжение ремней безопасности.

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Отмечается, что дефект обнаружило Национальное агентство безопасности дорожного движения США после двух ДТП, в одном из которых погиб человек. Причиной его смерти назвали отказ подушек безопасности.

Напомним, в прошлом году компания Nissan отозвала более 450 тыс. авто из-за проблем с утечкой тормозной жидкости.