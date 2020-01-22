Rolls-Royce установил исторический рекорд продаж: какие модели покупали в Украине

В 2019 году компания Rolls-Royce Motor Cars установила абсолютный рекорд продаж за свою 116-летнюю историю.

5 152 авто именитой марки заказали в более чем 50 странах мира: это на четверть больше, чем в 2018 году.

Rolls-Royce CEO Torsten Müller-Ötvös blogs about the company’s historic annual results which saw 25% sales growth: https://t.co/reHhKZQefs — Rolls-RoyceMotorCars (@rollsroycecars) 9 января 2020 г.



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В Украине приобрели 16 Rolls Royce, из них большинство – модель внедорожника Cullinan. Этот показатель – рекордный за всю историю бренда в Украине, которая началась еще в 1914 году.

– За все время Украина приобрела около 100 Rolls-Royce. Украинские покупатели выбирали достаточно необычные комплектации – например, черный кузов и красный салон. Также существует спрос на эксклюзивное исполнение в версии Rolls-Royce Bespoke, – сообщил региональный представитель Rolls-Royce в Европе Фрэнк Тиман.

Одним из популярных направлений работы Rolls-Royce в Украине являются продажи моделей с пробегом.

Недавно Факты ICTV сообщали о 5 самых популярных автомобильных марках, которые украинцы покупали в декабре.

Источник: Auto.24