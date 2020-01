Rolls-Royce установил исторический рекорд продаж: какие модели покупали в Украине

В 2019 году компания Rolls-Royce Motor Cars установила абсолютный рекорд продаж за свою 116-летнюю историю.

5 152 авто именитой марки заказали в более чем 50 странах мира: это на четверть больше, чем в 2018 году.

Rolls-Royce CEO Torsten Müller-Ötvös blogs about the company’s historic annual results which saw 25% sales growth: https://t.co/reHhKZQefs

