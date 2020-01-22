Украинские водители смогут платить штрафы за нарушение ПДД онлайн

Приложение Дія готовит набор водителя. К цифровым водительским удостоверениям, техпаспорту, автогражданке планируют добавить уплату штрафов онлайн.

После введения соответствующих изменений, водители смогут проверить наличие штрафа и оплатить его онлайн.

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Стоит обратить внимание, что в приложении Дія появятся штрафы, выписанные непосредственно на месте остановки и за правонарушения, зафиксированные в автоматическом режиме или в режиме фотосъемки.

Информацию о штрафе водители будут получать с помощью push-сообщения.

Сейчас получить информацию об административных нарушениях и уплатить штраф за них можно в электронном кабинете водителя.

Ранее Факты ICTV писали, что страховой полис можно оформить в электронном формате, а патрульные будут проверять действительность документа с помощью QR-кода.

Источник: Дія