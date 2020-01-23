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Факты / Lifestyle / Авто

Honda отзывает почти миллион авто из-за подушек безопасности

Американская Honda Motor Co. отзывает 875 966 автомобилей Acura и Honda, чтобы заменить переднюю подушку безопасности со стороны водителя.

Надувные подушки безопасности в отозванных машинах могут взорваться в условиях длительного воздействия высокой влажности или экстремальных температур.

Взрыв подушки может привести к попаданию острых металлических осколков в водителя или других пассажиров, что приведет к серьезным травмам или смерти, отметили в Национальном управлении безопасности дорожного движения США.

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Отозванные транспортные средства:

  • 2001-2002 Acura 3.2CL;
  • 2000-2003 Acura 3.5RL;
  • 2000-2001 Acura 3.2TL;
  • 2000-2001 Honda CR-V;
  • 2000-2001 Honda Odyssey;
  • 2001-2002 Acura MDX;
  • 2000 Accord Coupe and Accord Sedan;
  • 2000 Civic Coupe and Civic Sedan.

К слову, из-за подушки безопасности свои авто также отозвала японская Toyota.

Источник: Yahoo

Фото: Dreamstime

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