Honda отзывает почти миллион авто из-за подушек безопасности

Американская Honda Motor Co. отзывает 875 966 автомобилей Acura и Honda, чтобы заменить переднюю подушку безопасности со стороны водителя.

Надувные подушки безопасности в отозванных машинах могут взорваться в условиях длительного воздействия высокой влажности или экстремальных температур.

Взрыв подушки может привести к попаданию острых металлических осколков в водителя или других пассажиров, что приведет к серьезным травмам или смерти, отметили в Национальном управлении безопасности дорожного движения США.

Читайте: Какие авто покупали украинцы в декабре – 5 самых популярных марок

Отозванные транспортные средства:

2001-2002 Acura 3.2CL;

2000-2003 Acura 3.5RL;

2000-2001 Acura 3.2TL;

2000-2001 Honda CR-V;

2000-2001 Honda Odyssey;

2001-2002 Acura MDX;

2000 Accord Coupe and Accord Sedan;

2000 Civic Coupe and Civic Sedan.

К слову, из-за подушки безопасности свои авто также отозвала японская Toyota.

Источник: Yahoo