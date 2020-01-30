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Камбэка не произошло: назван крупнейший автопроизводитель в мире

Немецкий автопроизводитель Volkswagen сохранил лидерство в рейтинге крупнейших автопроизводителей мира после того, как японский конкурент Toyota объявил, что в 2019 году продал меньше автомобилей.

Компания Toyota отчиталась в четверг, 30 января, что она продала 10,74 млн автомобилей по всему миру в прошлом году, отстав от рекордных ежегодных продаж Volkswagen, который продал 10,97 млн машин.

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Отметим, что в 2018 году Volkswagen продал 10,83 млн авто, вытеснив Toyota с первого места в топе автопродаж.

Напомним, Toyota отзывает 3,4 млн авто из-за электронного дефекта в машинах.

Источник: The Guardian

Фото: Dreamstime

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