Компания Hyundai опубликовала видеотизер и изображения кроссовера Creta нового поколения, предназначенного для индийского рынка. Модель дебютирует на автосалоне в Нью-Дели 6 февраля.

Внешне индийский кроссовер почти полностью повторяет черты версии для китайского рынка, которую показали еще в прошлом году.







Hyundai показал индийскую версию Creta / 2 фотографии

Оптика будет трехъярусной: сверху узкие полоски дневных ходовых огней, ниже основные фары и внизу противотуманные фары. Задние фонари тоже станут двухэтажными, а между ними вдоль багажной двери пустят узкую полосу стоп-сигнала.

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Другой будет решетка радиатора: у китайской Creta она выполнена в виде герметичных сот необычной формы, индийская же версия получит более простую деталь в клетку, а также на эскизе у кроссовера другие диски.

Интерьер пока держат в секрете, но особых радикальных изменений ждать не стоит. Габариты тоже пока не разглашают.

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