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Факты / Lifestyle / Авто

Камикадзе за рулем или безопасный водитель: кто вы на дороге зимой? ТЕСТ

За 2019 год на дорогах Украины, согласно статистике патрульной полиции, погибли более 3,5 тыс. украинцев.

В прошлом году в нашей стране произошло более 160,6 тыс. ДТП, где травмировались почти 33 тыс. человек.

Зимнее время самое опасное на дорогах. Оно всегда сопровождается огромным количеством аварий. Чаще всего это случается из-за игнорирования основных правил дорожного движения.

Водителям следует помнить, что во время езды зимой уместно быть более бдительным, чем обычно.

Читайте: В Украине ближайшие дни ожидаются сложные погодные условия из-за циклона Petra

Факты ICTV подготовили тест, который поможет понять, правильно ли вы управляет автомобилем в зимнее время.

Ранее мы писали о пяти полезных советах по вождению зимой, которые помогут не буксовать на снегу и льду.

Фото: Dreamstime

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