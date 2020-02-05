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Как не буксовать на снегу и на льду: 5 правил вождения зимой

Синоптики на ближайшие дни прогнозируют снегопады, метели и гололед на дорогах. Самое время напомнить правила вождения зимой.

Как не буксовать на снегу и на льду, хочет узнать каждый водитель. Это – очень щепетильное дело, которое должны знать и отлично практиковать все водители.

Есть подсказки, которые годятся для любого типа привода, потому что касаются, прежде всего, взаимодействия ведущих колес со скользкой опорной поверхностью.

Как не буксовать на снегу и на льду: 5 правил вождения зимой

Низкие обороты

Если буксование назревает при старте с места, нужно максимально снизить обороты двигателя во время отпускания педали сцепления. Водители называют это трогаться внатяжку – на грани остановки двигателя.

С этой же целью можно использовать при трогании на скользкой дороге не первую, а вторую передачу.

Как не буксовать на снегу и на льду: 5 правил вождения зимой

Используйте инерцию

Если вы поняли, что уже забуксовали всерьез, немедленно прекращайте бессмысленное вращение колес в ледяных или снежных лунках, которые они себе вырыли.

Чем дольше вы будете давить на газ, стоя на месте при включенной передаче, тем глубже зароется машина и тем труднее ее будет освободить.

Обычно, сначала срывается только одно колесо, но даже если это случилось с двумя, всегда есть шанс выбраться самостоятельно.

Если в этот момент освободить колесо от крутящего момента (вытеснить сцепления), машина откатится назад – в самое глубокое место лунки.

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Ваша задача – переключая передачи с первой на заднюю и наоборот, раскачать машину взад-вперед в пределах свободного пространства лунки, от края до края.

И, когда маятник раскачки толкнет машину от одного крайнего положения в другое, вы должны подхватить это направление соответствующей передачей и, плавно отпуская сцепление, помочь двигателю, чтобы совместными усилиями вытолкнуть машину из лунки.

Это требует ловкости, но с четвертой – пятой попытки у вас должно получиться.

Повторный старт

Иногда бывает так, что на гололеде автомобиль вроде бы и тронулся с места, но в течение десяти, пятнадцати и более метров продолжает движение с пробуксовкой колес, не имея возможности набрать наконец скорость.

Если такое случилось, не газуйте, а, наоборот, сбросьте газ до минимума, и затем, не дав машине остановиться, как можно плавнее снова нажмите акселератор.

Если колеса таки забуксуют, то, опять-таки, не допуская остановки машины, в движении, кратковременно выжмите сцепление и попробуйте заново тронуться с максимальной аккуратностью.

Как не буксовать на снегу и на льду: 5 правил вождения зимой

Торможение двигателем

На зимней дороге безопаснее всего тормозить двигателем, включив одну из низших передач вместо тормозов.

Но, если при этом выбрать слишком низкую передачу и/или слишком резко отпустить сцепление, ведущие колеса могут заблокироваться так же, как и при торможении “в пол”.

На скользкой дороге машину внезапно занесет и от неожиданности водитель может потерять контроль над ней.

Как не буксовать на снегу и на льду: 5 правил вождения зимой

Никакого наката!

Чтобы не слететь с проезжей части дороги, всегда двигайтесь со включенной передачей. Автомобиль, движущийся накатом, с выключенной передачей, эксперты по физике движения считают неуправляемым.

А крутящий момент, передаваемый от двигателя на колеса (не важно даже, нажат акселератор, или двигатель работает на холостом ходу) на скользкой дороге, как минимум, стабилизирует автомобиль.

К тому же, часто незначительное добавление газа в нужный момент помогает автомобилю удержаться на курсе – на прямых это касается прежде всего переднеприводных автомобилей, а при выходе из поворота – также и заднеприводных.

Советуем довести вышеприведенные приемы до автоматизма, чтобы не впадать в панику, а уверенно держать руль крепкими руками.

Ранее Факты ICTV давали прогноз погоды на зиму 2020 в Украине.

Фото: Pexels, Pixabay, Dreamstime

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