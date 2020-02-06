Статистика ДТП в Украине 2019 выглядит не очень воодушевляюще. В прошлом году украинских дорогах произошло 160 675 ДТП, 26 052 из них – с пострадавшими.

По словам, заместителя начальника департамента патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого, самым распространенным видом ДТП стало столкновение – 63% всех случаев.

Причины ДТП в Украине за 2019 год:

превышение безопасной скорости движения (34%);

нарушение правил маневрирования (22%);

нарушение правил проезда перекрестков (8%);

несоблюдение дистанции (8%);

нарушение правил проезда пешеходных переходов (6%).

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По статистике больше всего ДТП происходят около 17.00. В пятницу и субботу регистрируют наибольшее количество аварий с пострадавшими.

Ранее Факты ICTV писали, что нарушение правил дорожного движения чаще всего становится причиной ДТП. Нарушают ПДД сейчас почти все и стимулируют это иногда невысокие, по сравнению с Европой, штрафы.