Статистика ДТП в Украине 2019 выглядит не очень воодушевляюще. В прошлом году украинских дорогах произошло 160 675 ДТП, 26 052 из них – с пострадавшими.
По словам, заместителя начальника департамента патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого, самым распространенным видом ДТП стало столкновение – 63% всех случаев.
Причины ДТП в Украине за 2019 год:
- превышение безопасной скорости движения (34%);
- нарушение правил маневрирования (22%);
- нарушение правил проезда перекрестков (8%);
- несоблюдение дистанции (8%);
- нарушение правил проезда пешеходных переходов (6%).
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По статистике больше всего ДТП происходят около 17.00. В пятницу и субботу регистрируют наибольшее количество аварий с пострадавшими.
Ранее Факты ICTV писали, что нарушение правил дорожного движения чаще всего становится причиной ДТП. Нарушают ПДД сейчас почти все и стимулируют это иногда невысокие, по сравнению с Европой, штрафы.