До 50 коп/л: в Украине подешевел автогаз

В Украине цены на автогаз в ряде сетей АЗС снизились на 10-50 копеек за литр.

6 февраля на станциях Avantage 7 в Киеве литр сжиженного газа продают на 10 копеек дешевле, чем в прошедшие сутки – 10,95 грн/л.

На столько же подешевел автогаз на АЗС БРМС-Нефть – 11,69 грн/л.

На АЗС Amic и Chipo в Киевской области газ подешевел на 30 и 50 копеек за литр, до 11,29-11,30 грн/л.

Снижению цен способствовало падение стоимости импортного ресурса из-за снижения котировок газа на основных ценообразующих хабах для украинского рынка.

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Также на цены повлиял низкий сезонный спрос в январе и перенасыщение рынка газом в декабре прошлого года.

Напомним, Кабмин поручил закрыть все нелегальные автозаправочные станции.

Источник: Нефтерынок