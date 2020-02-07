Электронные права: почему не у всех работают и что делать

Только 2,5 млн из 9,5 млн украинских водителей после запуска приложения Дія смогут получить электронное удостоверение, поэтому у многих возникли проблемы с загрузкой цифровых документов. В Министерстве цифровой трансформации рассказали, с чем связаны эти проблемы и как их решить.

Дело в том, что именно столько автовладельцев имеют полные и корректные записи в госреестре транспортных средств МВД.

– Единый государственный реестр транспортных средств МВД сформировался в 2013 году. Поэтому полные и достоверные записи в нем касались преимущественно граждан, получивших водительское удостоверение после 2013 года. Главное – они имели оцифрованную фотографию, – пояснили в министерстве.

В Минцифры для решения этой проблемы синхронизировали транспортный и демографический реестры – то есть сверили данные о гражданах с удостоверением водителя в обоих реестрах и подтянули фото с демографического в записи транспортного.

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– Такой шаг сработал только с гражданами, имеющими биометрический загранпаспорт или ID-карту. Потенциальная аудитория мобильного приложения расширилась до 5,5 млн водителей, – уверяют чиновники.

Еще одна проблема возникла при аутентификации в приложении Дія из-за некорректности записей в транспортном реестре. В некоторых регионах его вели в бумажном виде, таблицах и устаревших базах данных. Это привело к большому количеству ошибок.

Для ее решения в Минцифры ввели дополнительную верификацию документов в Электронном кабинете водителя. Там автовладельцу предлагают загрузить фото удостоверения и заполнить небольшую форму. Сервисный центр МВД проверит заявку и водитель получит доступ.

Однако предупреждают, что даже после этих усовершенствований вероятна ситуация, когда Дія не будет отражать документы пользователя. Например, если водители имеют ламинированные или бумажные права старого образца или же изменяли личные данные после получения удостоверения. В таком случае стоит заменить документы на современные.

По последним данным, в мобильном приложении Дія успешно отражено 165,9 тыс. водительских удостоверений и 133,6 тыс. техпаспортов.