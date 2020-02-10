Rifter является более комфортным вариантом семейного автомобиля, в отличие от Peugeot Partner, который нацелен более на коммерческие потребности.

Для Peugeot Rifter предоставлены две версии длины кузова и две версии вместительности салона (пять мест и семь мест), а также несколько вариантов комплектаций.

Цены на самую доступную версию ACCESS стартуют с отметки $19 тыс.

Самая богатая версия ALLURE с 1,5-литровым дизельным двигателем и 8-АКПП обойдется примерно в $25 тыс.

У нас на тест-драйве побывал Peugeot Rifter (ALLURE) в удлиненной версии L2 с дизельным двигателем объемом 1,6 л, 5-МКПП и салоном на семь пассажирских мест. Цена тестового автомобиля составляет около $21 тыс.

Дизайн

Peugeot Rifter напоминает определенный микс компакт-вена и кроссовера, поскольку является достаточно габаритным автомобилем, а кузов по периметру декорирован неокрашенным пластиком.

Салон

Интерьер Peugeot Rifter сразу же заставляет забыть, что вы находитесь в пирожке, фургоне или другом коммерческом транспорте. Салон комфортный, продуманный и по-семейному уютный.

Место водителя разработано в фирменной концепции i-Cockpit, которая предусматривает расположение всех органов управления в максимально удобных для водителя местах.

Фирменный руль Peugeot и расположение панели приборов немного сбивают с толку, если вы встретились с ними впервые. На адаптацию уходит максимум час езды, а далее вы начнете получать удовольствие.

Панель приборов очень простая и понятная, как по мне.

Рычаг КПП находится на удобном расстоянии, а для большего комфорта есть откидной подлокотник под правую руку.

На расстоянии вытянутой руки – дисплей мультимедийной системы, которая поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

Также в Peugeot Rifter есть функция беспроводной зарядки.

Под правой рукой у водителя находится отсек, который по размерам не уступает прикроватной тумбочке в спальне.

Есть огромная полка над головой у водителя и переднего пассажира, где очень удобно хранить шапки, шарфы и прочие прелести зимнего гардероба.

В Peugeot Rifter вдоволь различных мест, где можно разместить бытовые вещи любого назначения и размеров.

Второй ряд сидений не менее комфортный. Сдвижные двери позволяют без проблем устанавливать детское кресло и упрощают посадку в автомобиль.

В спинках передних сидений вмонтированы откидные столики с подстаканниками, а сам диван разделен на три индивидуальных сиденья.

В картах дверей есть выдвижные шторки, которые помогут в солнечную погоду.

У пассажиров второго ряда есть возможность самостоятельно регулировать интенсивность обдува. Также есть и собственный порт USB для зарядки телефона.

На третьем ряду расположены два раздельных кресла, которые можно полностью демонтировать без особых усилий. Их можно использовать как мебель на пикнике или просто оставить в гараже, когда необходимо перевезти габаритный груз.

Места на третьем ряду достаточно, а два раздельных сиденья обеспечат уютное пребывание там даже в дальних поездках. Есть подстаканники и розетка на 12V.

Объем багажника (1538 л / 2693 л) зависит от количества пассажиров, которых вы планируете взять с собой.

Коммерческие корни Peugeot Rifter дают о себе знать, и вместительность багажного отсека впечатляет. Для удобства есть ограничительная шторка, которая спрячет груз от посторонних глаз.

В движении

У Peugeot Rifter высокая посадка, что улучшает видимость и обзор ситуации на дороге.

Двигатель обладает мощностью 92 л. с. и максимальным крутящим моментом 230 Нм.

Мотор работает в паре с пятиступенчатой МКПП.

Даже одни лишь цифры и ТТХ дают понять, что ожидать дерзкого характера и гоночных повадок от этого авто не стоит.

Peugeot Rifter справляется с городским темпом, а если умело пользоваться педалью газа и не раскручивать мотор, то показатели расхода топлива вас приятно удивят.

К примеру, во время тест-драйва в городе у нас получалось добиться показателей около 6 л на 100 км пути.

Средний расход на загородных трассах у меня составлял 5,5 л на 100 км.

С габаритами Peugeot Rifter помогает справляться камера заднего вида и парковочные датчики.

Подвеска проявила себя на высоком уровне, ведь она без проблем и пробоев позволяла проезжать изъяны наших дорог.

Клиренс 180 мм и неокрашенный обвес Peugeot Rifter позволяют смело выезжать на пересеченную местность, но с бездорожьем лучше не перегибать. Это переднеприводный автомобиль, но его поведение может изменяться в зависимости от выбранного на селекторе режима.

Со сменой режима система подстраивает работу ESP под определенное покрытие.

Peugeot Rifter – высокий автомобиль, и это не могло не сказаться на его парусности и кренах кузова. Есть такие нюансы, которые особо ощущаются при обгонах и в поворотах.

Итог

Peugeot Rifter – отличный вариант семейного автомобиля, с большим функционалом и комфортным салоном. Экономичный дизель готов к умеренной езде, за которую отблагодарит низким расходом топлива. Peugeot Rifter точно не для любителей погонять на светофорах. Есть нюансы с габаритами, что особенно касается версии L2, к которым нужно привыкать.

Цена вопроса – от $19 тыс. Решать, как всегда, вам.







































































































Тест-драйв Peugeot Rifter: семейный лев / 26 фотографий

Олесь Куница