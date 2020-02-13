Tesla отзывает 15 тыс. Model X из-за опасности потери управления

Американская компания Tesla, которая славится производством электрокаров отозвала 15 тыс. внедорожников Model X в Северной Америке из-за проблем с подвесными болтами гидроусилителя рулевого управления.

В Национальном управлении безопасностью движения на трассах (NHTSA) США и министерстве транспорта Канады заявили, что алюминиевые гайки могут сломаться, а это приведет к потере гидроусилителя рулевого управления на некоторых автомобилях.

Читайте: Tesla представила пикап Cybertruck

Министерство транспорта Канады сообщает, что Tesla проведет замену подвесных болтов и также изменит рулевой механизм, если это будет необходимо.

Сейчас неизвестно зафиксированы ли ДТП с участием Model X, которые произошли из-за этой проблемы.

Напомним, Tesla Model 3 стала вторым электрокаром, который попал в список самых безопасных авто.