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Tesla отзывает 15 тыс. Model X из-за опасности потери управления

Американская компания Tesla, которая славится производством электрокаров отозвала 15 тыс. внедорожников Model X в Северной Америке из-за проблем с подвесными болтами гидроусилителя рулевого управления.

В Национальном управлении безопасностью движения на трассах (NHTSA) США и министерстве транспорта Канады заявили, что алюминиевые гайки могут сломаться, а это приведет к потере гидроусилителя рулевого управления на некоторых автомобилях.

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Министерство транспорта Канады сообщает, что Tesla проведет замену подвесных болтов и также изменит рулевой механизм, если это будет необходимо.

Сейчас неизвестно зафиксированы ли ДТП с участием Model X, которые произошли из-за этой проблемы.

Напомним, Tesla Model 3 стала вторым электрокаром, который попал в список самых безопасных авто.

Источник: Reuters

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