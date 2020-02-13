Топ-60 самых безопасных авто 2020

Страховой институт дорожной безопасности обнародовал свой список самых безопасных транспортных средств, которые можно приобрести в 2020 году.
Mazda возглавила рейтинг самых безопасных авто в категории Top Safety Pick +, получив пять наград безопасности. В то время как Hyundai Motor Group – который включает Genesis и Kia – имел наибольшее количество наград в обеих категориях – Top Safety Pick+ и Top Safety Pick.
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Top Safety Pick+
Маленькие авто:
Honda Insight
Mazda 3 (хэтчбек и седан)
Subaru Crosstrek Hybrid
Средние авто:
Mazda 6
Nissan Maxima
Subaru Legacy
Subaru Outback (построенные после 10.19)
Toyota Camry
Средние люксовые авто:
Lexus ES
Mercedes-Benz C-Class sedan (с дополнительной защитой от аварии спереди)
Tesla Model 3
Большие люксовые авто:
Audi A6
Genesis G70 (построенные после 12.19)
Genesis G80
Маленькие SUV:
Mazda CX-3
Mazda CX-5 (с дополнительной защитой от аварии спереди)
Subaru Forester
Средние люксовые SUV:
Acura RDX
Cadillac XT6 (построенные после 10.19)
Hyundai Nexo
Lexus NX
Mercedes-Benz GLE-Class (построенные после 7.19 с дополнительной защитой от аварии спереди)
Top Safety Pick
Маленькие авто:
Honda Civic coupe, sedan and hatchback (включая Type R)
Hyundai Elantra (с дополнительной защитой от аварии спереди)
Hyundai Elantra GT (с дополнительной защитой от аварии спереди)
Hyundai Veloster (с дополнительной защитой от аварии спереди)
Kia Forte (с дополнительной защитой от аварии спереди)
Kia Soul (с дополнительной защитой от аварии спереди)
Subaru Crosstrek (с дополнительной защитой от аварии спереди)
Subaru Impreza sedan and wagon (с дополнительной защитой от аварии спереди)
Subaru WRX
Toyota Corolla hatchback and sedan
Средние авто:
Honda Accord
Hyundai Sonata
Nissan Altima (с дополнительной защитой от аварии спереди)
Средние люксовые авто:
BMW 3 Series
Volvo S60
Большие авто:
Kia Stinger (с дополнительной защитой от аварии спереди)
Большие люксовые авто:
Audi A7
Маленькие SUV:
Chevrolet Equinox
Ford Escape
Honda CR-V
Hyundai Kona (с дополнительной защитой от аварии спереди)
Hyundai Tucson (с дополнительной защитой от аварии спереди)
Kia Sportage
Lexus UX
Lincoln Corsair
Toyota RAV4
Volvo XC40
Средние SUV:
Ford Edge
Hyundai Palisade
Hyundai Santa Fe
Kia Sorento (с дополнительной защитой от аварии спереди)
Kia Telluride
Mazda CX-9 (с дополнительной защитой от аварии спереди)
Subaru Ascent
Volkswagen Tiguan
Средние люксовые SUV:
Lexus RX
Большие SUV:
Audi Q8
Напомним, американская компания Tesla отозвала 15 тыс. внедорожников Model X.
Источник: IIHS