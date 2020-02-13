Топ-60 самых безопасных авто 2020

Страховой институт дорожной безопасности обнародовал свой список самых безопасных транспортных средств, которые можно приобрести в 2020 году.

Mazda возглавила рейтинг самых безопасных авто в категории Top Safety Pick +, получив пять наград безопасности. В то время как Hyundai Motor Group – который включает Genesis и Kia – имел наибольшее количество наград в обеих категориях – Top Safety Pick+ и Top Safety Pick.

Читайте: Тест-драйв Peugeot Rifter: семейный лев

Top Safety Pick+

Маленькие авто:

Honda Insight

Mazda 3 (хэтчбек и седан)

Subaru Crosstrek Hybrid

Средние авто:

Mazda 6

Nissan Maxima

Subaru Legacy

Subaru Outback (построенные после 10.19)

Toyota Camry

Средние люксовые авто:

Lexus ES

Mercedes-Benz C-Class sedan (с дополнительной защитой от аварии спереди)

Tesla Model 3

Большие люксовые авто:

Audi A6

Genesis G70 (построенные после 12.19)

Genesis G80

Маленькие SUV:

Mazda CX-3

Mazda CX-5 (с дополнительной защитой от аварии спереди)

Subaru Forester

Средние люксовые SUV:

Acura RDX

Cadillac XT6 (построенные после 10.19)

Hyundai Nexo

Lexus NX

Mercedes-Benz GLE-Class (построенные после 7.19 с дополнительной защитой от аварии спереди)

Top Safety Pick

Маленькие авто:

Honda Civic coupe, sedan and hatchback (включая Type R)

Hyundai Elantra (с дополнительной защитой от аварии спереди)

Hyundai Elantra GT (с дополнительной защитой от аварии спереди)

Hyundai Veloster (с дополнительной защитой от аварии спереди)

Kia Forte (с дополнительной защитой от аварии спереди)

Kia Soul (с дополнительной защитой от аварии спереди)

Subaru Crosstrek (с дополнительной защитой от аварии спереди)

Subaru Impreza sedan and wagon (с дополнительной защитой от аварии спереди)

Subaru WRX

Toyota Corolla hatchback and sedan

Средние авто:

Honda Accord

Hyundai Sonata

Nissan Altima (с дополнительной защитой от аварии спереди)

Средние люксовые авто:

BMW 3 Series

Volvo S60

Большие авто:

Kia Stinger (с дополнительной защитой от аварии спереди)

Большие люксовые авто:

Audi A7

Маленькие SUV:

Chevrolet Equinox

Ford Escape

Honda CR-V

Hyundai Kona (с дополнительной защитой от аварии спереди)

Hyundai Tucson (с дополнительной защитой от аварии спереди)

Kia Sportage

Lexus UX

Lincoln Corsair

Toyota RAV4

Volvo XC40

Средние SUV:

Ford Edge

Hyundai Palisade

Hyundai Santa Fe

Kia Sorento (с дополнительной защитой от аварии спереди)

Kia Telluride

Mazda CX-9 (с дополнительной защитой от аварии спереди)

Subaru Ascent

Volkswagen Tiguan

Средние люксовые SUV:

Lexus RX

Большие SUV:

Audi Q8

Напомним, американская компания Tesla отозвала 15 тыс. внедорожников Model X.

Источник: IIHS