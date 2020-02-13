В Украине запустили кэшбек за безопасное вождение

Украинские водители, которые безопасно управляют автомобилями, будут получать до 18% кэшбека от суммы страхования.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, стартап Штрафы UA уже создал приложение, которое позволит снизить количество аварий на дорогах.

– Разработанная система позволяет оценить вождение конкретного водителя и мотивировать не нарушать. За ответственное поведение на дороге водитель получает награду – до 18% кэшбека от суммы страхования. Скидка формируется неоднократно и постоянно меняется в зависимости от безопасности стиля вождения, – рассказал Криклий.

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Сервис работает с 10 января на платформе iOS, однако его планируют запустить и на Android.

Его установили более 10 тыс. пользователей, которые могут после 10 поездок получить свой рейтинг и предложенную сумму кэшбека.

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Источник: Владислав Криклий