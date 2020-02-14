Самые надежные автомобили – топ 3 модели

Genesis, Lexus и Buick назвали самыми надежными марками автомобилей.

Рейтинг был составлен на основании опроса владельцев трехлетних автомобилей. Это помогло определить, сколько поломок приходится на 100 автомобилей каждой марки.

На каждые 100 автомобилей марки Genesis приходится 89 поломок. Владельцы машин рассказывали, что были авто, которые ни разу серьезно не поломались с момента покупки.

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Больше всего неполадок обнаружили у Land Rover — 220 дефектов на 100 автомобилей. Также внизу списка оказались Chrysler и Jaguar – 214 и 186 дефектов. Больше всего владельцы жалуются на сбои в мультимедийных комплексах и некорректную работу электронных вспомогательных систем.

В компании отметили, что больше всего владельцы новых машин, как и раньше, жалуются на сбои и ошибки в мультимедийных комплексах, а также на некорректную работу электронных вспомогательных систем.

Ранее Факты ICTV писали о топ-60 самых безопасных авто 2020.

Источник: J. D. Power and Associates