Компания Suzuki представила семиместный кроссовер XL7 для азиатских рынков.
Габариты новой модели: длина – 4450 мм, ширина – 1775 мм, высота – 1710 мм. Кросс-вен имеет трехрядную компоновку салона – 2 + 3 + 2.
Под капотом Suzuki XL7 установлен бензиновый 1,5-литровый 105-сильный атмосферник, который комплектуется с 5-ступенчатой механикой или 4-ступенчатым автоматом.
Suzuki представила семиместный кроссовер XL7 / 3 фотографии
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Внедорожник можно оснастить функцией запуска двигателя с кнопки, климат-контролем, сенсорным дисплеем медиасистемы и мультирулем.
Напомним, Факты ICTV сделали тест-драйв кроссовера Suzuki Vitara.
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