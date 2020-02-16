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Факты / Lifestyle / Авто

Suzuki представила семиместный кроссовер XL7

Компания Suzuki представила семиместный кроссовер XL7 для азиатских рынков.

Габариты новой модели: длина – 4450 мм, ширина – 1775 мм, высота – 1710 мм. Кросс-вен имеет трехрядную компоновку салона – 2 + 3 + 2.

Под капотом Suzuki XL7 установлен бензиновый 1,5-литровый 105-сильный атмосферник, который комплектуется с 5-ступенчатой механикой или 4-ступенчатым автоматом.

Suzuki представила семиместный кроссовер XL7 / 3 фотографии

Читайте: Тест-драйв Suzuki Vitara: литровый мотор для кроссовера

Внедорожник можно оснастить функцией запуска двигателя с кнопки, климат-контролем, сенсорным дисплеем медиасистемы и мультирулем.

Напомним, Факты ICTV сделали тест-драйв кроссовера Suzuki Vitara.

Источник: Autocar Japan

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