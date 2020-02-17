В Великобритании две семьи избежали возможных травм или гибели благодаря автоматическим тормозам на их автомобилях Tesla, сработавшим перед падающим деревом.

Финансовый консультант Лоуренс Сандерсон двигался в электрокаре Model X вместе со своей семьей 15 февраля, когда неожиданно огромный дуб упал на землю.

Благодаря экстренному торможению, которое сработало автоматически, 400-летнее дерево приземлилось на капот авто, а не на крышу.

Сандерсон рассказал, что если бы не автоматические тормоза, он и его семья стали бы “тостом”.















Автопилот Tesla спас две семьи от гигантского падающего дерева / 4 фотографии

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Примечательно, что автомобиль, едущий в противоположном направлении, был тоже моделью Tesla, в котором передовые технологии также сработали в нужный момент.

Напомним, компания Tesla отозвала 15 тыс. внедорожников Model X в Северной Америке.

Фото: Laurence Sanderson