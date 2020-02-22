Volkswagen представил новое поколение Caddy

Volkswagen представил пятое поколение автомобилей Caddy, которое переехало на новую модульную платформу и получило современные вспомогательные системы.

Volkswagen Caddy будет доступен в виде семиместного пассажирского авто, развозного фургона и в версии с удлиненной колесной базой Cargo Maxi.

Авто стало длиннее и шире своего предшественника на 93 и 62 мм соответственно. Коэффициент аэродинамического сопротивления уменьшился с 0,33 до 0,30.

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Впервые Caddy будет доступен с полностью цифровой фирменной приборной панелью Digital Cockpit и информационно-развлекательным комплексом с сенсорными дисплеями диагональю от 6,5 до 10 дюймов.

Механический рычаг заменит электронный стояночный тормоз. У водителя будет 19 различных электронных помощников, в том числе адаптивный круиз-контроль, система соблюдения рядности движения и функция контроля слепых зон.

В линейку двигателей вошли двухлитровые дизельные моторы мощностью 75, 100 и 120 лошадиных сил.

Volkswagen начнет принимать заказы на новый Caddy в октябре 2020 года, а продажи стартуют в начале 2021 года. Цены и комплектации станут известны позже.

Напомним, совместное предприятие Volkswagen и JAC выпустило в продажу бюджетный электрокроссовер SOL E20X.

Источник: Autonews