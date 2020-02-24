Как купить авто из США: нюансы аукционов, калькулятор растаможки и советы эксперта

Машины из США в последнее время уверенно догоняют евробляхи. Вырастают огромные площадки по продаже заокеанских машин.

Количество американских автомобилей на квадратный метр просто зашкаливает. Седаны от 10 тыс. долларов, кроссоверы за 14 электромобиль за 18. Все они восстановлены после аварий.

Но американцы сбрасывают цены на автомобили не просто так.

Ремонт там становится золотой, и поэтому автомобиль, который попал в аварию и по практике, если его восстановление потребует 60-70% добавленной стоимости от стоимости этого автомобиля, страховая компания не занимается ремонтом. Она выплачивает ущерб собственнику автомобиля, забирает автомобиль и реализует его на аукционе не как автомобиль, а как набор запчастей.

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Отсюда и цены на кроссоверы и седаны с небольшим пробегом или года выпуска, под ключ за 12, 10 и даже 8 тыс. долларов.

Чем может обернуться для украинцев желание сэкономить?

Для Олега покупка машины с дисконтом превратилась в настоящее испытание. Заказав ее на аукционе в Америке и оплатив стоимость, пришлось ждать несколько месяцев. А когда дождался – узнал о неприятном сюрпризе. За ремонт ему выставили, ну просто невероятный счет.

Хотя на фотографиях с американского аукциона – автомобиль имел совсем другой вид. Но после приезда выяснилось, у него серьезные повреждения, которые с экрана монитора просто не видно. В компании, которая пригнала машину, списали все на досадный случай. Мол, такое очень редко бывает.

В итоге купленный на аукционе автомобиль за 7,5 тыс. долларов – обошелся в 20.

Тысяча долларов – это услуги посредника, через которого заказываете авто. Еще 800 аукционный сбор. За доставку морем ценник вырос еще на полторы тысячи. Но больше всего машина прибавила в цене уже в Украине. Одна только разгрузка в порту стоила 450 долларов. Столько же услуги брокера. Плюс растаможка, хранение, сертификация. Ну, и собственно сам ремонт.

Но ради дешевой машины украинцы готовы идти на любые риски. Поэтому несколько советов от экспертов, как не остаться с носом.

Какая сейчас проблема, вот люди выбирают автомобиль, они думают, сейчас я возьму машину, я смотрю, она вся целая, хорошенькая. Значит там все будет хорошо. Обычно – это коты в мешке.

Покупая автомобили на американских аукционах невиданной щедрости, надо понимать, что они часто там после серьезных ДТП.

Но полностью лишить вас рисков никто не сможет. Поэтому, чтобы их уменьшить, специалисты советуют все операции по покупке и растаможке автомобиля проводить через банк. На свое имя. А все счета должны быть четко прописаны.

А также не лишним будет застраховать авто во время доставки морем. Потому что дополнительные повреждения часто появляются именно на этом этапе.

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