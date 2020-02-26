Быстрая зарядка и низкая цена: Renault выпустит электрокар для города

Компания Renault анонсировала выпуск нового электрокара, построенного на базе популярного хэтчбека Twingo. Отличительными чертами модели под названием Twingo ZE станут компактные габариты, сравнительно высокая скорость зарядки даже от бытовой электросети и доступная цена.

На одном заряде аккумулятора емкостью 22 кВт⋅ч автомобиль способен проехать до 160 км, при этом 30-минутная зарядка на специальной станции с выходной мощностью 37 кВт добавит к маршруту еще около 80 км.

Мощность электродвигателя Renault Twingo ZE составит 82 л/с, а до 48 км/ч автомобиль будет разгоняться за 4 с.

Цена автомобиля будет составлять чуть менее $24 тыс.

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