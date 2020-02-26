Компания Renault анонсировала выпуск нового электрокара, построенного на базе популярного хэтчбека Twingo. Отличительными чертами модели под названием Twingo ZE станут компактные габариты, сравнительно высокая скорость зарядки даже от бытовой электросети и доступная цена.
На одном заряде аккумулятора емкостью 22 кВт⋅ч автомобиль способен проехать до 160 км, при этом 30-минутная зарядка на специальной станции с выходной мощностью 37 кВт добавит к маршруту еще около 80 км.
Мощность электродвигателя Renault Twingo ZE составит 82 л/с, а до 48 км/ч автомобиль будет разгоняться за 4 с.
Цена автомобиля будет составлять чуть менее $24 тыс.
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Быстрая зарядка и низкая цена: Renault выпустит электрокар для города / 8 фотографий
Дебют электромобиля состоится в автосалоне в Женеве 3 марта, в продажу на рынке Европы он поступит в конце 2020 года. Аналитики компании прогнозируют объем поставок компактного седана на уровне 25 тыс. единиц в год и более.
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Источник: electrek.coТеги: Renault, електрокарЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…Загружается…
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