Тест-драйв Citroen C5 Aircross: французький бульдог

У нас на тест-драйве побывала максимальная версия Citroen C5 Aircross (2.0 HDi 180 АКПП-8) в комплектации Shine.

Цены на Citroen C5 Aircross в Украине стартуют с отметки около $26,6 тыс., а наиболее дорогая версия обойдется примерно в $33,6 тыс.

Дизайн передних фар, накладки Airbumps, контрастные вставки на кузове – все это мы уже видели на автомобилях марки Citroen.

Салон

Интерьер 5 Aircross также наполнен многими элементами, которые уже встречались на тест-драйвах других моделей марки.

Если говорить о наполнении нашей версии, то стоит сказать, что здесь все на высоком уровне.

Салон выполнен из премиальной кожи Nappa Mistral, а сиденья водителя и пассажира оснащены функцией массажа. Есть подогрев передних сидений, но нет подогрева руля и сидений второго ряда, что меня немного разочаровало.

Сами сиденья достаточно комфортные, на чем Citroen делает особый акцент.

Панель приборов имеет несколько вариантов отображения данных, которые вы можете выбирать и настраивать под себя.

Мультимедийная система с сенсорным дисплеем поддерживает Apple CarPlay, MirrorLink и Android Auto, благодаря которым можно дублировать информацию со смартфона на мультимедийный экран.

Также есть функция беспроводной зарядки телефона.

Под мультимедийным экраном расположен блок сенсорных кнопок, которые предназначены для управления функциями комфорта и развлекательной системы.

Сенсорный блок – не самое лучшее решение, но французы считают иначе. Как по мне, в движении гораздо легче нажимать кнопки, которые дают определенную обратную связь, а не нащупывать сенсорную панель.

Второй ряд сидений состоит из трех раздельных кресел, что делает поездки на дальние дистанции комфортными для всех пассажиров, даже в случае полной загрузки салона.

Сиденья заднего ряда оснащены продольной регулировкой, что позволяет устроиться максимально удобно. Сзади без проблем может разместиться два взрослых пассажира и ребенок в автокресле.

Объем багажника составляет 550-590 л, в зависимости от регулировок второго ряда.

Багажник вместительный, а его дверь оснащена электроприводом. Под фальшполом спрятана докатка.

Динамика

У нас на тест-драйве побывал Citroen C5 Aircross с турбодизельным двигателем объемом 2.0 л, который работает в паре с АКПП-8.

Мощность двигателя составляет 180 л.с., а максимальный крутящий момент 400 Нм.

Citroen C5 Aircross разгоняется до сотни за 9,4 с, чего вполне достаточно для кроссовера.

Для любителей более драйвовой езды предусмотрен режим Sport и подрулевые лепестки.

Расход топлива в городе у нас составлял 7,1 л на 100 км, а на трассе около 6 л. Впечатляет? Отличные показатели для семейного и динамичного автомобиля, как по мне.

Если говорить о подвеске, то обязательно нужно упомянуть систему Progressive Hydraulic Cushions (PHC). Это гидравлическая система гашения колебаний, которая совместно с отменной шумоизоляцией француза дарит ощущение домашнего комфорта, даже на наших убитых дорогах.

Не забыли французы и о безопасности.

В Citroen C5 Aircross есть система помощи при старте движения на подъеме и спуске, система экстренного торможения, распознавание дорожных знаков, ассистент удержания полосы движения и система мониторинга “мертвых зон”. Чего здесь нет, так это адаптивного круиз-контроля.

Есть камера заднего вида и парковочные датчики, что позволяет более быстро привыкать к своеобразным формам кузова Citroen C5 Aircross.

Citroen C5 Aircross – исключительно переднеприводный автомобиль, но оснащен системой Grip Control.

Благодаря изменению настроек электроники эта система приспосабливает автомобиль к различным дорожным покрытиям.

Итог

Citroen C5 Aircross – отличный вариант семейного кроссовера, который выделит вас из серой массы. Динамичный и экономичный , он позволит насладиться еще и высоким уровнем комфорта.

Чего в нем не хватает? Полноприводной версии, адаптивного круиз-контроля, подогрева руля и задних сидений. Пожалуй, все остальное в нем есть. Решать, как всегда, вам.