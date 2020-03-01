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Факты / Lifestyle / Авто

Тест-драйв Citroen C5 Aircross: французский бульдог

У нас на тест-драйве побывала максимальная версия Citroen C5 Aircross (2.0 HDi 180 АКПП-8) в комплектации Shine.

Цены на Citroen C5 Aircross в Украине стартуют с отметки около $26,6 тыс., а наиболее дорогая версия обойдется примерно в $33,6 тыс.

Тест-драйв Citroen C5 Aircross: французький бульдог

Дизайн передних фар, накладки Airbumps, контрастные вставки на кузове – все это мы уже видели на автомобилях марки Citroen.

Салон

Интерьер 5 Aircross также наполнен многими элементами, которые уже встречались на тест-драйвах других моделей марки.

Если говорить о наполнении нашей версии, то стоит сказать, что здесь все на высоком уровне.

Тест-драйв Citroen C5 Aircross: французький бульдог

Салон выполнен из премиальной кожи Nappa Mistral, а сиденья водителя и пассажира оснащены функцией массажа. Есть подогрев передних сидений, но нет подогрева руля и сидений второго ряда, что меня немного разочаровало.

Сами сиденья достаточно комфортные, на чем Citroen делает особый акцент.

Панель приборов имеет несколько вариантов отображения данных, которые вы можете выбирать и настраивать под себя.

Тест-драйв Citroen C5 Aircross: французький бульдог

Мультимедийная система с сенсорным дисплеем поддерживает Apple CarPlay, MirrorLink и Android Auto, благодаря которым можно дублировать информацию со смартфона на мультимедийный экран.

Тест-драйв Citroen C5 Aircross: французький бульдог

Также есть функция беспроводной зарядки телефона.

Под мультимедийным экраном расположен блок сенсорных кнопок, которые предназначены для управления функциями комфорта и развлекательной системы.

Сенсорный блок – не самое лучшее решение, но французы считают иначе. Как по мне, в движении гораздо легче нажимать кнопки, которые дают определенную обратную связь, а не нащупывать сенсорную панель.

Второй ряд сидений состоит из трех раздельных кресел, что делает поездки на дальние дистанции комфортными для всех пассажиров, даже в случае полной загрузки салона.

Тест-драйв Citroen C5 Aircross: французький бульдог

Сиденья заднего ряда оснащены продольной регулировкой, что позволяет устроиться максимально удобно. Сзади без проблем может разместиться два взрослых пассажира и ребенок в автокресле.

Тест-драйв Citroen C5 Aircross: французький бульдог

Объем багажника составляет 550-590 л, в зависимости от регулировок второго ряда.

Тест-драйв Citroen C5 Aircross: французький бульдог

Багажник вместительный, а его дверь оснащена электроприводом. Под фальшполом спрятана докатка.

Динамика

У нас на тест-драйве побывал Citroen C5 Aircross с турбодизельным двигателем объемом 2.0 л, который работает в паре с АКПП-8.

Мощность двигателя составляет 180 л.с., а максимальный крутящий момент 400 Нм.

Тест-драйв Citroen C5 Aircross: французький бульдог

Citroen C5 Aircross разгоняется до сотни за 9,4 с, чего вполне достаточно для кроссовера.

Для любителей более драйвовой езды предусмотрен режим Sport и подрулевые лепестки.

Расход топлива в городе у нас составлял 7,1 л на 100 км, а на трассе около 6 л. Впечатляет? Отличные показатели для семейного и динамичного автомобиля, как по мне.

Тест-драйв Citroen C5 Aircross: французький бульдог

Если говорить о подвеске, то обязательно нужно упомянуть систему Progressive Hydraulic Cushions (PHC). Это гидравлическая система гашения колебаний, которая совместно с отменной шумоизоляцией француза дарит ощущение домашнего комфорта, даже на наших убитых дорогах.

Не забыли французы и о безопасности.

В Citroen C5 Aircross есть система помощи при старте движения на подъеме и спуске, система экстренного торможения, распознавание дорожных знаков, ассистент удержания полосы движения и система мониторинга “мертвых зон”. Чего здесь нет, так это адаптивного круиз-контроля.

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Есть камера заднего вида и парковочные датчики, что позволяет более быстро привыкать к своеобразным формам кузова Citroen C5 Aircross.

Тест-драйв Citroen C5 Aircross: французький бульдог

Citroen C5 Aircross – исключительно переднеприводный автомобиль, но оснащен системой Grip Control.

Тест-драйв Citroen C5 Aircross: французький бульдог

Благодаря изменению настроек электроники эта система приспосабливает автомобиль к различным дорожным покрытиям.

Итог

Citroen C5 Aircross – отличный вариант семейного кроссовера, который выделит вас из серой массы. Динамичный и экономичный , он позволит насладиться еще и высоким уровнем комфорта.

Тест-драйв Citroen C5 Aircross: французький бульдог

Чего в нем не хватает? Полноприводной версии, адаптивного круиз-контроля, подогрева руля и задних сидений. Пожалуй, все остальное в нем есть. Решать, как всегда, вам.

Тест-драйв Citroen C5 Aircross: французский бульдог / 17 фотографий

Олесь Куница

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