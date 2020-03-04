Топ-10 самых популярных б/у авто в Украине

За 2019 украинцы приобрели более 256 тыс. б/у авто. При этом во втором полугодии количество купленных машин увеличилось на 65%. Средняя стоимость б/у авто в Украине – $6 450.

Среди дорогих авто чаще всего приобретали Lexus, Infiniti и Land Rover.

Украинцы стали намного активнее покупать б/у автомобили. Так, по данным аналитики OLX, с первого по второе полугодие 2019 количество купленных машин увеличилось на 65%. Всего же, за прошлый год новых владельцев обрели более 256 700 подержанных авто.

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Лидерскую позицию среди б/у автомобилей в Украине продолжает удерживать ВАЗ – на Lada пришлось почти 25% всех продаж прошлого года. За каждый автомобиль платили около $1 450.

Самой популярной иномаркой стал Volkswagen, который покупали в 8% случаев, в среднем за $5 850. Чаще стали покупать б/у автомобили марки Daewoo: за год они поднялись с седьмого на третье место в рейтинге, и теперь на них приходится 7% продаж. За Daewoo отдают в среднем $3 тис.

Под номером четыре завершили год авто Opel, количество купленных машин этой марки составило 6% от общего количества. Владельцами подержанных Renault становились в 5% случаев, по 4% продаж досталось Ford и ЗАЗ. Закрывают топ самых продаваемых б/у автомобилей Skoda, Mercedes-Benz и Chevrolet – на каждую марку пришлось по 3% покупок.

“Обновить гараж” в 2019 смогли и любители дорогих авто. Так, за прошлый год на OLX купили более 1,7 тыс. б/у машин стоимостью от $10 тыс., причем две трети сделок состоялись именно во втором полугодии. Если говорить о марках, то чаще всего это были Lexus, Infiniti и Land Rover.

Б/у авто, которыми интересовались чаще всего

За прошлый год украинцы более 15 млн раз откликнулись на объявления о продаже ВАЗ, однако на каждое отдельное предложение откликались в среднем 113 раз, что не стало рекордным показателем. Чаще же всего интересовались BMW: на каждое объявление о продаже баварского авто откликались почти 200 раз.

На втором месте Land Rover с 168 ответами на предложение. Топ-3 закрывает Daewoo – каждым б/у автомобилем интересовались в среднем 145 раз.

Наибольшее количество авто на продажу выставили в Киевской области – за год здесь опубликовали более 122 600 объявлений, на которые откликнулись почти 13 млн раз. Известно также, какие именно машины продавали чаще всего: это Daewoo 2007 и 2008 годов и Volkswagen 2012 года.

На втором месте по количеству объявлений – Днепропетровская область с более чем 59 600 предложениями. Автомобилями с пробегом здесь интересовались также активно, как и в столичном регионе – более 6,3 млн откликов получили владельцы на свои “ласточки”. Самым продаваемым авто здесь также стал Daewoo 2007 года, а вот 2 и 3 места разделили ВАЗ 2007 и 2006 годов.

Третьей областью с самым большим выбором б/у автомобилей стала Одесская, здесь можно было выбрать себе авто среди более 47 300 вариантов. При этом чаще всего здесь продавали ВАЗ, а именно Lada 90-го, 86-го и 85-го годов.

Всего же за 2019 год на OLX появилось более 696 тыс. объявлений о продаже б/у автомобилей, которые суммарно получили почти 65 млн откликов, или 102 на одно предложение. Средняя цена, за которую были готовы продать авто, составила $6 450.

Если говорить о виде топлива, бензиновые двигатели – все еще самые распространенные, на них пришлось 40% всех объявлений в 2019. Треть автомобилей, выставленных на продажу, были на газу, при этом именно они пользовались наибольшей популярностью – на каждое объявление откликались в среднем 109 раз, в то время как на авто на бензине – 82.

Еще четверть машин были на дизельных двигателях, причем ими интересовались чаще, чем “бензиновыми” авто, а именно около 89 раз на каждое объявление. В то же время, электромобилей и “гибридов” было меньше всего – по 1%. Но машины на электродвигателях получали больше отзывов на одно предложение, чем гибридные автомобили: 57 против 38.

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Источник: OLX