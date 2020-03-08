Тест-драйв Opel Grandland X: реалии в Украине

У нас на тест-драйве побывал Opel Grandland X с дизельным двигателем объемом 1,5 л и 8-АКПП.

Цены на Opel Grandland X стартуют с отметки $22,9 тыс. за базовую версию ENJOY на механике, а максимальная версия INNOVATION стоит примерно $28,5 тыс.

Если между комплектациями и КПП есть возможность выбора, то вариант с двигателем один – турбодизель 1,5 л.

На тест-драйве у нас была самая заряженная демонстрационная версия, которая укомплектована даже больше, чем максимальные версии доступные к заказу в Украине.

Немецкий кроссовер построен на базе Peugeot 3008, что стало плодом покупки бренда Opel французами.

Opel Grandland X – внешне ничем не напоминает Peugeot 3008 и выглядит, как чистокровный немец. Ничего необычного и кидающегося в глаза в его дизайне нет. Все достаточно просто, строго и практично.

Салон

Салон также выполнен в немецком стиле – все на своих местах. Материалы качественные, пускай не премиальные, но дешевизной явно не пахнет.

Панель приборов простая для восприятия и читабельная.

В центре находится дисплей бортового компьютера с понятными пиктограммами и незамысловатой логикой управления.

В тестовом автомобиле руль был оснащен подогревом, а передние кресла подогревом и вентиляцией.

Приятным бонусом стали выдвижные коленные подушки в передних сиденьях. В дальних поездках это очень удобно.

Вверху центральной консоли находится мультимедийный экран с французским функционалом и знакомой прорисовкой по моделям Peugeot и Citroen.

Как и полагается, есть возможность подключения смартфона через Apple CarPlay, MirrorLink и Android Auto.

В тестовом авто также была и беспроводная зарядка.

Панель управления климат-контролем кнопочная и находится внизу консоли.

На втором ряду места достаточно для ног и головы. Opel Grandland X – просторный автомобиль и нет ощущения, что что-то давит или где-то мало места.

Для пассажиров второго ряда есть откидной подлокотник, а также USB разъем для зарядки телефона.

Посадка удобная, спинки немного наклонены назад.

Багажник вместительный (514 л) и практичный. Есть полка и фальшпол с возможностью установки в двух положениях.

Под фальшполом – запасное колесо.

Если подводить итог по салону, то у Opel Grandland X нет практически ничего общего с французами, за исключением меню мультимедиа.

Динамика

Opel Grandland X оснащен турбодизельным мотором объемом 1,5 л, который работает в паре с 8-АКПП. Вот здесь и чувствуется родство с французами, ведь техника перекочевала от них.

Максимальная мощность двигателя составляет 130 л. с., а максимальный крутящий момент составляет 300 Нм.

Если говорить о слаженности работы коробки и мотора, то вопросов нет. Передачи переключаются плавно, без рывков и заминок.

Вся прелесть двигателя раскрывается после 1800 об/мин, когда мотор становится более тяговитым.

Мощности хватает для скоростных обгонов на трассе, маневров и перестроений в городе.

Разгон до сотни составляет 12 с.

Расход топлива на трассе у меня составлял 7,1 л на 100 км, а в городе показатели вырастали до 8 л.

Подвеска в меру комфортная, но жестковата при проезде мелких неровностей и дорожных стыков.

Есть адаптивный круиз-контроль, который позволяет выставлять скорость и дистанцию до автомобиля впереди и комфортно передвигаться на дальние расстояния.

Также есть система мониторинга мертвых зон, распознавание дорожных знаков и контроль полосы движения. Все необходимое для безопасности современного автомобиля в нем есть.

Opel Grandland X – переднеприводный кроссовер, но и здесь французы внесли свою лепту.

На Grandland X устанавливается система Grip Control, которая посредством настроек электроники меняет поведение автомобиля, в зависимости от покрытия. Режимы движения переключаются с помощью шайбы с характерными пиктограммами.

Итог

Opel Grandland X интересный кроссовер со строгой немецкой внешностью и интерьером. Родство с французами познается в железе, которым оснащен немец.

Просторный, комфортный и функциональный Opel Grandland X абсолютно спокойно претендует на роль семейного автомобиля.

Решать, как всегда, вам.