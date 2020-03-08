Тест-драйв Opel Grandland X: реалии в Украине

У нас на тест-драйве побывал Opel Grandland X с дизельным двигателем объемом 1,5 л и 8-АКПП.
Цены на Opel Grandland X стартуют с отметки $22,9 тыс. за базовую версию ENJOY на механике, а максимальная версия INNOVATION стоит примерно $28,5 тыс.
Если между комплектациями и КПП есть возможность выбора, то вариант с двигателем один – турбодизель 1,5 л.
На тест-драйве у нас была самая заряженная демонстрационная версия, которая укомплектована даже больше, чем максимальные версии доступные к заказу в Украине.
Немецкий кроссовер построен на базе Peugeot 3008, что стало плодом покупки бренда Opel французами.
Opel Grandland X – внешне ничем не напоминает Peugeot 3008 и выглядит, как чистокровный немец. Ничего необычного и кидающегося в глаза в его дизайне нет. Все достаточно просто, строго и практично.
Салон
Салон также выполнен в немецком стиле – все на своих местах. Материалы качественные, пускай не премиальные, но дешевизной явно не пахнет.
Панель приборов простая для восприятия и читабельная.
В центре находится дисплей бортового компьютера с понятными пиктограммами и незамысловатой логикой управления.
В тестовом автомобиле руль был оснащен подогревом, а передние кресла подогревом и вентиляцией.
Приятным бонусом стали выдвижные коленные подушки в передних сиденьях. В дальних поездках это очень удобно.
Вверху центральной консоли находится мультимедийный экран с французским функционалом и знакомой прорисовкой по моделям Peugeot и Citroen.
Как и полагается, есть возможность подключения смартфона через Apple CarPlay, MirrorLink и Android Auto.
В тестовом авто также была и беспроводная зарядка.
Панель управления климат-контролем кнопочная и находится внизу консоли.
На втором ряду места достаточно для ног и головы. Opel Grandland X – просторный автомобиль и нет ощущения, что что-то давит или где-то мало места.
Для пассажиров второго ряда есть откидной подлокотник, а также USB разъем для зарядки телефона.
Посадка удобная, спинки немного наклонены назад.
Багажник вместительный (514 л) и практичный. Есть полка и фальшпол с возможностью установки в двух положениях.
Под фальшполом – запасное колесо.
Если подводить итог по салону, то у Opel Grandland X нет практически ничего общего с французами, за исключением меню мультимедиа.
Динамика
Opel Grandland X оснащен турбодизельным мотором объемом 1,5 л, который работает в паре с 8-АКПП. Вот здесь и чувствуется родство с французами, ведь техника перекочевала от них.
Максимальная мощность двигателя составляет 130 л. с., а максимальный крутящий момент составляет 300 Нм.
Если говорить о слаженности работы коробки и мотора, то вопросов нет. Передачи переключаются плавно, без рывков и заминок.
Вся прелесть двигателя раскрывается после 1800 об/мин, когда мотор становится более тяговитым.
Мощности хватает для скоростных обгонов на трассе, маневров и перестроений в городе.
Разгон до сотни составляет 12 с.
Расход топлива на трассе у меня составлял 7,1 л на 100 км, а в городе показатели вырастали до 8 л.
Подвеска в меру комфортная, но жестковата при проезде мелких неровностей и дорожных стыков.
Есть адаптивный круиз-контроль, который позволяет выставлять скорость и дистанцию до автомобиля впереди и комфортно передвигаться на дальние расстояния.Читайте: Тест-драйв Mazda CX-5 2019: что нового и сколько стоит? Тест-драйв Suzuki Vitara: литровый мотор для кроссовера Тест-драйв Opel Crossland X: немец или француз?
Также есть система мониторинга мертвых зон, распознавание дорожных знаков и контроль полосы движения. Все необходимое для безопасности современного автомобиля в нем есть.
Opel Grandland X – переднеприводный кроссовер, но и здесь французы внесли свою лепту.
На Grandland X устанавливается система Grip Control, которая посредством настроек электроники меняет поведение автомобиля, в зависимости от покрытия. Режимы движения переключаются с помощью шайбы с характерными пиктограммами.
Итог
Opel Grandland X интересный кроссовер со строгой немецкой внешностью и интерьером. Родство с французами познается в железе, которым оснащен немец.
Просторный, комфортный и функциональный Opel Grandland X абсолютно спокойно претендует на роль семейного автомобиля.
Решать, как всегда, вам.
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Тест-драйв Opel Grandland X: реалии в Украине / 18 фотографий
Олесь КуницаТеги: Авто, тест-драйвЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…Загружается…
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