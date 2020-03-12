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Адреса установленных камер видеофиксации нарушений ПДД в Киеве (КАРТА)

С 12 марта в Киеве заработала система видеофиксации нарушений ПДД — это 20 камер.

Еще 30 установят в Киевской области до мая.

Постановления об административных штрафах нарушители будут получать уже с 1 мая.

Читайте: Украинские водители смогут платить штрафы за нарушение ПДД онлайн

Адреса камер видеофиксации дорожного движения в Киеве:

  • улица Елены Телиги, 39
  • Набережное шоссе, 4 (напротив)
  • Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальной
  • улица Братиславская, 18
  • Чоколовский бульвар, 24
  • Северный мост (в направлении левого берега)
  • Северный мост (в направлении правого берега)
  • Броварской проспект (метро Левобережная)
  • Броварской проспект/улицы Строителей
  • Южный мост (в направлении левого берега)
  • Южный мост (в направлении правого берега)
  • проспект Героев Сталинграда, 25
  • проспект Владимира Маяковского, 56
  • проспект Владимира Маяковского, 65
  • Дружбы народов, 27
  • Дружбы народов, 36
  • Столичное шоссе, 58 в направлении Киева
  • Столичное шоссе, 58 в направлении Обухова
  • Харьковская площадь/проспект Бажана
  • Харьковская площадь/проспект Бажана.

Карта камер відеофіксації порушень ПДР у Києві

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил порядок фиксации весовых нарушений на дороге.

Источник: МВД

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