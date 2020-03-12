Адреса установленных камер видеофиксации нарушений ПДД в Киеве (КАРТА)

С 12 марта в Киеве заработала система видеофиксации нарушений ПДД — это 20 камер.
Еще 30 установят в Киевской области до мая.
Постановления об административных штрафах нарушители будут получать уже с 1 мая.
Читайте: Украинские водители смогут платить штрафы за нарушение ПДД онлайн
Адреса камер видеофиксации дорожного движения в Киеве:
- улица Елены Телиги, 39
- Набережное шоссе, 4 (напротив)
- Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальной
- улица Братиславская, 18
- Чоколовский бульвар, 24
- Северный мост (в направлении левого берега)
- Северный мост (в направлении правого берега)
- Броварской проспект (метро Левобережная)
- Броварской проспект/улицы Строителей
- Южный мост (в направлении левого берега)
- Южный мост (в направлении правого берега)
- проспект Героев Сталинграда, 25
- проспект Владимира Маяковского, 56
- проспект Владимира Маяковского, 65
- Дружбы народов, 27
- Дружбы народов, 36
- Столичное шоссе, 58 в направлении Киева
- Столичное шоссе, 58 в направлении Обухова
- Харьковская площадь/проспект Бажана
- Харьковская площадь/проспект Бажана.
Напомним, Кабинет министров Украины утвердил порядок фиксации весовых нарушений на дороге.