Адреса установленных камер видеофиксации нарушений ПДД в Киеве (КАРТА)

С 12 марта в Киеве заработала система видеофиксации нарушений ПДД — это 20 камер.

Еще 30 установят в Киевской области до мая.

Постановления об административных штрафах нарушители будут получать уже с 1 мая.

Читайте: Украинские водители смогут платить штрафы за нарушение ПДД онлайн

Адреса камер видеофиксации дорожного движения в Киеве:

улица Елены Телиги, 39

Набережное шоссе, 4 (напротив)

Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальной

улица Братиславская, 18

Чоколовский бульвар, 24

Северный мост (в направлении левого берега)

Северный мост (в направлении правого берега)

Броварской проспект (метро Левобережная)

Броварской проспект/улицы Строителей

Южный мост (в направлении левого берега)

Южный мост (в направлении правого берега)

проспект Героев Сталинграда, 25

проспект Владимира Маяковского, 56

проспект Владимира Маяковского, 65

Дружбы народов, 27

Дружбы народов, 36

Столичное шоссе, 58 в направлении Киева

Столичное шоссе, 58 в направлении Обухова

Харьковская площадь/проспект Бажана

Харьковская площадь/проспект Бажана.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил порядок фиксации весовых нарушений на дороге.