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Система видеофиксации нарушений ПДД: когда и как заработает, и где стоят камеры

Президента Украины Владимира Зеленского ознакомили с системой административных правонарушений на дорогах.

Главе государства сообщили, что сейчас в городе Киева установлены 20 камер наблюдения на дорогах, а до 1 мая — дня запуска системы — установят еще 30 камер. Техника уже работает в тестовом режиме на Южном мосту столицы и Харьковской площади.

Как работает система:

Камера фиксирует превышение скорости, после чего патрульный полицейский проверяет на компьютере номера авто. После установления соответствия номера выписывается административный протокол, который через Укрпочту направляется в суд.

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Если за рулем был не собственник ТС, он может сообщить данному лицу о штрафе, чтобы он его оплатил.

— Видеофиксация — это война внутри Украины, безопасность людей на дорогах зависит исключительно от нас. Это только начало — видеофиксация появится на всей территории нашей страны, — сказал Зеленский.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил порядок фиксации весовых нарушений на дороге.

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