Когда менять зимнюю резину на летнюю?

С приходом весны водители массово начинают менять шины на своих авто, и это полностью оправданный шаг. Зимняя резина летом – не самый удачный выбор, а всесезонная – это что-то похожее на попытку лечить все болезни одной таблеткой.

Факты ICTV расскажут, когда менять резину с зимней на летнюю.

Все зависит от погодных условий

Прежде всего следует ориентироваться на долгосрочный прогноз погоды. Переобувать машину нужно, когда за окном стабильно держится температура выше +5 С°. В таких погодных условиях смеси, из которых изготовлены летние шины, начинают работать в полной мере.

Однако не стоит торопиться и приезжать на шиномонтаж с наступлением первых теплых дней. В Украине погода часто преподносит автовладельцам сюрпризы в виде снега и заморозков даже в апреле.

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Слишком затягивать со сменой резины на летнюю тоже не нужно. Оптимальным решением будет дождаться, когда среднесуточная температура несколько дней продержится на уровне +5+10 С°, и синоптики не будут предвещать погодных аномалий. Чаще всего этот период выпадает на последнюю неделю марта.

Когда менять летнюю резину на зимнюю в Украине по закону

По закону в нашей стране нет точной даты, когда следует переобуть машину. Общая рекомендация по замене шин Государственного агентства автомобильных дорог Украины сводится к температурной отметке +7 С°.

Шины должны отвечать Правилам дорожного движения, утвержденным Кабинетом министров Украины (пункт 31.4.5 Колеса и шины).

Замена шин в странах Европы

Во многих европейских странах действует обязательное требование по замене шин на зимний период. Это следует учитывать, когда вы отправляетесь в путешествие на своем авто. Летние шины запрещено использовать в:

Австрии – с 1 ноября по 15 апреля;

Армении, Беларуси, Латвии, Молдове, России, Финляндии, Эстонии – с 1 декабря по 1 марта;

Болгарии – с 15 ноября по 1 марта;

Исландии – с 1 ноября по 14 апреля;

Литве – с 10 ноября по 31 марта;

Румынии и Чехии – с 1 ноября по 31 марта;

Словакии – с 15 ноября по 31 марта;

Словении – с 15 ноября по 15 марта;

Хорватии – с 15 ноября по 15 апреля;

Черногории – с 15 ноября по 1 апреля;

Швеции – с 1 декабря по 31 марта.

В Германии, Андорре, Турции также установлено требование по замене шин, которое зависит не от календарных дат, а от погодных условий.

Почему зимняя резина не подходит для лета?

Зимняя резина отличается по составу от летней – в ней большее содержание каучука и полимеров с кремнием. Для холодного времени года это оптимальный вариант, но как только температура на улице превысит отметку в +5 С°, свойства шин значительно ухудшатся.

Летняя резина более твердая, она не так быстро изнашивается во время езды по раскаленному асфальту. Если летние шины служат в среднем два сезона, то зимние придется менять уже через несколько месяцев.

Помимо состава, два вида шин отличаются рисунком протектора. Зимний протектор должен отводить грязь и воду. В летней резине он выполнен таким образом, чтобы создавать максимальное сцепление с сухим шершавым дорожным полотном. Летом автомобиль на зимней резине становится менее маневренным, хуже управляемым, увеличиваются тормозной путь и расход топлива.

Что касается всесезонной резины, она не так хорошо справляется со своими функциями, как зимняя резина зимой, а летняя – летом, то есть не создает надежного сцепления с асфальтом, когда слишком холодно и влажно либо когда слишком жарко и сухо.

От того, как вы содержите автомобиль, зависит ваша безопасность и безопасность ваших близких. Недавно Факты ICTV рассказали, как правильно дезинфицировать машину от коронавируса.