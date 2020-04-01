Если с даты выдачи медицинской справки формы 083/о прошло два года или ее у вас нет, то придется получить новую. Медкомиссия на водительское удостоверение – обязательное условие при восстановлении прав. После ее прохождения вы получите справку о допуске к вождению.

При прохождении медицинской комиссии вы сдадите анализ крови и мочи, сделаете кардиограмму. Обязательной является проверка зрения, слуха, гинеколога (для женщин), флюорография. Также подтвердить пригодность к вождению должны нарколог и психиатр.

Для прохождения осмотра обязательны паспорт и его копия, две цветные фотографии 3х4 см. Для мужчин — военный билет или приписное свидетельство.

Услугу по прохождению медкомиссии предоставляют как множество частных фирм, так и государственные учреждения. В частных она обойдется в 400-500 грн.