Шаг 1. Получаем медсправку
Если с даты выдачи медицинской справки формы 083/о прошло два года или ее у вас нет, то придется получить новую. Медкомиссия на водительское удостоверение – обязательное условие при восстановлении прав. После ее прохождения вы получите справку о допуске к вождению.
При прохождении медицинской комиссии вы сдадите анализ крови и мочи, сделаете кардиограмму. Обязательной является проверка зрения, слуха, гинеколога (для женщин), флюорография. Также подтвердить пригодность к вождению должны нарколог и психиатр.
Для прохождения осмотра обязательны паспорт и его копия, две цветные фотографии 3х4 см. Для мужчин — военный билет или приписное свидетельство.
Услугу по прохождению медкомиссии предоставляют как множество частных фирм, так и государственные учреждения. В частных она обойдется в 400-500 грн.
Шаг 2. Записываемся в электронную очередь
Чтобы восстановить или заменить удостоверение водителя, сначала надо записаться в электронную очередь. Это можно сделать через интернет – достаточно зарегистрироваться и войти в электронный кабинет водителя, или непосредственно в Сервисном центре Министерства внутренних дел. Адреса можно найти по этой ссылке. Вы получите талончик с временем визита.
После входа водителя в онлайн-кабинет нужно подать заявление в электронном виде, прикрепив копии документов, подтверждающих, в случае необходимости, смену персональных данных, или справку из полиции, а также актуальную медицинскую справку формы 083/о. Далее заявление подписывается электронной подписью. После этого пользователь получит уведомление.
Важно! Онлайн-услуги доступны только в том случае, если фотографии владельца водительского удостоверения не старше двух лет.
Шаг 3. Собираем документы
С собой надо иметь определенный список документов.
Если нужно восстановить права, это:
- паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты к ней должна прилагаться справка о регистрации места жительства);
- если вышеуказанных документов нет, то можно предоставить удостоверение на временное или постоянное проживание; удостоверение беженца; удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите или получила ее;
- идентификационный код (оригинал);
- документ, подтверждающий окончание курсов водителя.
Если права были испорчены – их тоже нужно взять с собой. Если личные данные были изменены, нужно принести дополнительно оригинал и ксерокопии документов об их замене, свидетельство о регистрации брака.
Если права были украдены – с собой нужно взять документ, подтверждающий факт кражи, который можно получить в полиции.
Если права были потеряны – придется на месте заполнить заявление о причинах пропажи документа.
Если нужно оформить замену прав, полученных водителем в первый раз, после того, как истек срок их действия (если в течение двух лет со дня выдачи было не более двух административных правонарушений), надо взять с собой также старое водительское удостоверение.
Также восстановление прав может понадобиться, если их забрал суд. В этом случае список документов будет немного другим:
- постановление суда о лишении водительских прав;
- справка о прохождении медкомиссии (если удостоверения водитель лишился за пьяную езду, вождение в наркотическом или другом виде опьянения);
- документ о сдаче водителем экзаменов как по практике, так и по теории вождения согласно категории, определенной в решении суда.
Шаг 4. Идем в Сервисный центр МВД
С собой обязательно должна быть квитанция, подтверждающая оплату услуг. Восстановить водительские права через интернет будет стоить 201 грн.
Оплатить восстановление или замену удостоверения можно и на месте – в самом МВД. Замена обойдется в 227 грн при получении другой категории. А при открытии категории ниже — 214 грн.
Далее оформляется заявление, которое предложат заполнить в сервисном центре МВД согласно образцу.
Шаг 5. Забираем готовые права
После предоставления всех необходимых документов на изготовление новых прав уходит около пяти рабочих дней. Но зачастую эта процедура длится быстрее.
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