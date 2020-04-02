Как определить, что летняя резина износилась?
Понять, что летняя резина износилась, можно по рисунку протектора, который при эксплуатации стирается. В соответствии с Правилами дорожного движения, утвержденными Кабинетом министров Украины (пункт 31.4.5. Колеса и шины), легковые автомобили массой до 3,5 т должны иметь остаточную высоту рисунка протектора не меньше 1,6 мм.
Вы можете измерить высоту с помощью линейки с глубиномером либо штангенциркулем.
Некоторые производители наносят на покрышки индикатор износа или закладывают цветной слой, который становится виден при эксплуатации. Их появление должно стать сигналом для автовладельцев заменить резину.
Чем отличается летняя резина от всесезонной?
Свойства летней резины сбалансированы между сцеплением с поверхностью и сопротивлением качению. Она более жесткая, чем зимняя или всесезонная, и имеет протектор с меньшим количеством ламелей и водоотводных каналов, за счет чего оптимально подходит для езды по сухому раскаленному асфальту.
Всесезонная резина – это бюджетный вариант, который, как правило, изготавливают из резины средней жесткости, недостаточной ни для лета, ни для зимы. Она имеет более агрессивный протектор, который не создает необходимого сцепления с сухим раскаленным асфальтом. В результате всесезонные шины не дают полной уверенности на дороге ни в одно из времен года.
Как определить, что резина летняя?
Определить, что резина летняя, можно на ощупь (она более твердая) или визуально (по рисунку протектора). Но самый надежный способ – изучить маркировку. На таких покрышках может не быть специальных обозначений либо нарисован значок солнца.
На зимних шинах обязательно будет указана маркировка M+S, M&S, MS, Mud+Snow, Winter либо значок снежинки. Если же вы увидите надписи All Weather, Aw (Any Weather) или All Season (AS), перед вами всесезонные шины.
Как ведет себя летняя резина зимой?
Жесткая летняя резина на морозе теряет эластичность и становится дубовой. В результате она плохо сцепляется даже с шершавым асфальтом, не говоря уже о скользкой покрытой льдом дороге.
При минусовой температуре машина на летней резине становится практически неуправляемой: ухудшается устойчивость, маневренность, увеличивается тормозной путь и повышается вероятность заносов на дороге.
Что дороже – летняя или зимняя резина?
Стоимость шин зависит от многих параметров: бренда, марки авто, эксплуатационных характеристик, состава и т. д. Чаще всего зимняя резина на порядок дороже летней – разница составляет около 30%.
Почему шумит летняя резина?
Автовладельцы нередко сталкиваются с шумом во время эксплуатации летней резины. Такое явление имеет несколько причин, среди которых – особенности протектора, состав материала, качество дорожного полотна.
В летней резине меньше ламелей и водоотводных каналов, поэтому при соприкосновении с воздухом она часто издает звук. Такие шины более твердые, что также способствует повышенному уровню шума.
Почему летняя резина изнашивается быстрее зимней?
Летняя резина быстро изнашивается, потому что эксплуатируется при высоких температурах. Материал плавится и становится липким. В результате увеличивается сцепление с дорогой, что приводит к быстрому износу шин.
Чем опасна лысая летняя резина?
При износе шин автомобиль теряет устойчивость, поскольку не создается необходимое сцепление с дорожным покрытием. Увеличивается тормозной путь. Машина начинает двигаться более шумно и расходует больше топлива. Во время дождя возникает эффект аквапланирования, поскольку стертый протектор не в состоянии отводить влагу.
Летняя резина больше подвержена повреждениям. Любой наезд на незначительное препятствие может привести к появлению грыжи или к разрыву шины.
При какой температуре дубеет летняя резина?
Эксплуатационные характеристики летней резины резко снижаются при температуре ниже +5 С°. Окончательно она дубеет, когда значение на термометре приближается к отметке 0 С°.
Это необходимо учитывать, когда вы меняете зимнюю на летнюю резину и наоборот. Эксперты рекомендуют переобувать машину осенью и весной при температуре около +7 С°, при условии, что синоптики не предвещают погодных аномалий.