Определить, что резина летняя, можно на ощупь (она более твердая) или визуально (по рисунку протектора). Но самый надежный способ – изучить маркировку. На таких покрышках может не быть специальных обозначений либо нарисован значок солнца.

На зимних шинах обязательно будет указана маркировка M+S, M&S, MS, Mud+Snow, Winter либо значок снежинки. Если же вы увидите надписи All Weather, Aw (Any Weather) или All Season (AS), перед вами всесезонные шины.