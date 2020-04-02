Понять, что летняя резина износилась, можно по рисунку протектора, который при эксплуатации стирается. В соответствии с Правилами дорожного движения, утвержденными Кабинетом министров Украины (пункт 31.4.5. Колеса и шины), легковые автомобили массой до 3,5 т должны иметь остаточную высоту рисунка протектора не меньше 1,6 мм.

Вы можете измерить высоту с помощью линейки с глубиномером либо штангенциркулем.

Некоторые производители наносят на покрышки индикатор износа или закладывают цветной слой, который становится виден при эксплуатации. Их появление должно стать сигналом для автовладельцев заменить резину.