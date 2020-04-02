Машину ставят на учет на основании заявления владельца, документов, удостоверяющих его личность, правомерность приобретения, получения или ввоза, а также соответствия конструкции ТС установленным требованиям.

Основанием для регистрации считается договор купли-продажи, не нужно даже присутствие обеих сторон сделки.

Понадобятся следующие документы: