ШАГ 1. Готовим необходимые документы
Машину ставят на учет на основании заявления владельца, документов, удостоверяющих его личность, правомерность приобретения, получения или ввоза, а также соответствия конструкции ТС установленным требованиям.
Основанием для регистрации считается договор купли-продажи, не нужно даже присутствие обеих сторон сделки.
Понадобятся следующие документы:
- документы, подтверждающие право собственности на авто (перечень здесь).
- паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты может понадобиться справка о регистрации места жительства);
- регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;
- техпаспорт на ТС (при первой регистрации на территории Украины или после переоборудования);
- документ, где указана стоимость ТС (для первичной регистрации авто);
- документ, подтверждающий оценочную или среднерыночную стоимость ТС и уплату налога на доходы физических лиц (в случае продажи более чем одного ТС за год);
- три заполненных бланка договора купли-продажи (взять бланки можно у администратора центра):
- заявления на то, чтобы поставить/снять авто с учета (также получаются и заполняются в сервисном центре).
ШАГ 2. Готовим необходимую сумму
Для регистрации авто в сервисном центре нужно будет оплатить стоимость номерных знаков, бланка свидетельства о регистрации автомобиля и налог на доходы физлиц, если авто продается не впервые.
Во время регистрации машины впервые уплачивается сбор пенсионного страхования. Размер процентной ставки зависит от стоимости автомобиля:
- если стоимость меньше и равна 316 965 грн — 3%;
- от 316 965 грн до 557 090 грн — 4%;
- более 557 090 грн — 5%.
Также оплачиваются услуги регистрации авто:
Транспортное средство отечественного производства — 550 грн:
- оплата предоставленных услуг — 152,63 грн;
- номерной знак — 178,20 грн;
- бланк свидетельства — 219 грн.
Транспортное средство иностранного производства — 590 грн:
- оплата предоставленных услуг — 190,15 грн;
- номерной знак — 178,20 грн;
- бланк свидетельства — 219 грн.
+ услуги банка.
В случае продажи более чем одного ТС за год, необходимо уплатить налог на доходы физических лиц — 5% налога на прибыль и 1,5% военного сбора.
Шаг 3. Приходим в сервисный центр МВД
Зарегистрировать транспортное средство с пробегом можно в любом сервисном центре МВД (как правило, там, где бывшие МРЭО) или через коммерческую организацию, подключенную к базе МВД.
Регистрировать авто можно не по месту прописки. Также на сайте Портала госуслуг можно онлайн согласовать время прибытия в сервисный центр МВД и ускорить оформление.
Не более чем за день вы пройдете следующие шаги:
- Предоставите подготовленный к подписанию договор купли-продажи (оформляется в сервисном центре МВД) и пакет документов.
- Подадите заявление на снятие автомобиля с регистрационного учета.
- Оплатите необходимые платежи.
- Эксперты сервисного центра проверят машину на соответствие номеров агрегатов и на угон.
- Сотрудник центра или продавец компании удостоверит договор купли-продажи.
- Подадите заявление о постановке на регистрационный учет автомобиля, который уже будет числиться за новым владельцем.
- После оплаты номеров и регистрации выберете и получите номера, а также техпаспорт.