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Как поставить на учет автомобиль — инструкция
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Как поставить на учет автомобиль — инструкция
Как поставить на учет автомобиль — инструкция

Согласно ст. 121 ч. 6 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за управление незарегистрированным авто водителю грозит штраф или общественные работы. Как поставить на учет автомобиль в Украине — правила и инструкция.

ШАГ 1. Готовим необходимые документы

Машину ставят на учет на основании заявления владельца, документов, удостоверяющих его личность, правомерность приобретения, получения или ввоза, а также соответствия конструкции ТС установленным требованиям.

Основанием для регистрации считается договор купли-продажи, не нужно даже присутствие обеих сторон сделки.

Понадобятся следующие документы:

  • документы, подтверждающие право собственности на авто (перечень здесь).
  • паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты может понадобиться справка о регистрации места жительства);
  • регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;
  • техпаспорт на ТС (при первой регистрации на территории Украины или после переоборудования);
  • документ, где указана стоимость ТС (для первичной регистрации авто);
  • документ, подтверждающий оценочную или среднерыночную стоимость ТС и уплату налога на доходы физических лиц (в случае продажи более чем одного ТС за год);
  • три заполненных бланка договора купли-продажи (взять бланки можно у администратора центра):
  • заявления на то, чтобы поставить/снять авто с учета (также получаются и заполняются в сервисном центре).

ШАГ 2. Готовим необходимую сумму

Для регистрации авто в сервисном центре нужно будет оплатить стоимость номерных знаков, бланка свидетельства о регистрации автомобиля и налог на доходы физлиц, если авто продается не впервые.

Во время регистрации машины впервые уплачивается сбор пенсионного страхования. Размер процентной ставки зависит от стоимости автомобиля:

  • если стоимость меньше и равна 316 965 грн — 3%;
  • от 316 965 грн до 557 090 грн — 4%;
  • более 557 090 грн — 5%.

Также оплачиваются услуги регистрации авто:

Транспортное средство отечественного производства — 550 грн:

  • оплата предоставленных услуг — 152,63 грн;
  • номерной знак — 178,20 грн;
  • бланк свидетельства — 219 грн.

Транспортное средство иностранного производства — 590 грн:

  • оплата предоставленных услуг — 190,15 грн;
  • номерной знак — 178,20 грн;
  • бланк свидетельства — 219 грн.

+ услуги банка.

В случае продажи более чем одного ТС за год, необходимо уплатить налог на доходы физических лиц — 5% налога на прибыль и 1,5% военного сбора.

Шаг 3. Приходим в сервисный центр МВД

Зарегистрировать транспортное средство с пробегом можно в любом сервисном центре МВД (как правило, там, где бывшие МРЭО) или через коммерческую организацию, подключенную к базе МВД.

Регистрировать авто можно не по месту прописки. Также на сайте Портала госуслуг можно онлайн согласовать время прибытия в сервисный центр МВД и ускорить оформление.

Не более чем за день вы пройдете следующие шаги:

  • Предоставите подготовленный к подписанию договор купли-продажи (оформляется в сервисном центре МВД) и пакет документов.
  • Подадите заявление на снятие автомобиля с регистрационного учета.
  • Оплатите необходимые платежи.
  • Эксперты сервисного центра проверят машину на соответствие номеров агрегатов и на угон.
  • Сотрудник центра или продавец компании удостоверит договор купли-продажи.
  • Подадите заявление о постановке на регистрационный учет автомобиля, который уже будет числиться за новым владельцем.
  • После оплаты номеров и регистрации выберете и получите номера, а также техпаспорт.

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