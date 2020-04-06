Как правильно составить европротокол — инструкция

Шаг 1. Определяем, отвечает ли ДТП условиям, при которых можно оформить европротокол
Условия, при которых участники могут оформить европротокол:
- оба участника ДТП имеют страховку ОСАГО;
- в результате ДТП здоровье людей не пострадало, а повреждены лишь детали автомобилей;
- у водителей нет признаков алкогольного или наркотического опьянения, они не находятся под действием психотропных препаратов;
- водители пришли к согласию относительно обстоятельств аварии;
- автомобили без прицепов.
Если хотя бы одно из условий не соблюдено, необходимо вызывать сотрудников патрульной полиции и оформлять ДТП традиционным способом.
Шаг 2. Оцениваем размер материального ущерба
Максимальная сумма компенсации, которую можно получить по европротоколу, с 2016 года составляет 50 тыс. грн. Она довольно внушительная и позволяет покрыть большинство легких аварий.
Преимущество европротокола в том, что он позволяет виновнику аварии избежать административной ответственности за порчу чужого имущества. Закон не обязывает водителей уведомлять Национальную полицию о факте ДТП.
Шаг 3. Определяем, в какой форме заполнять европротокол – бумажной или электронной
Европротокол можно заполнить на бумажном бланке, который каждому водителю выдает страховая компания при оформлении автоцивилки, или в электронном виде на официальном сайте Электронный европротокол.
В случае оформления на бумажном носителе водителю необходимо в течение трех дней после совершения ДТП предоставить бланк страховой компании. Электронная форма автоматически пересылается в страховую компанию, и водитель получает официальное уведомление об этом на электронную почту.
Шаг 4. Фотографируем место аварии и заполняем европротокол
Перед заполнением европротокола нужно сфотографировать место аварии и все повреждения транспортных средств. В дальнейшем эти материалы могут использоваться в качестве подтверждения страхового случая.
Европротокол состоит из трех бланков: титульного, оригинала и копии. Документ следует заполнять шариковой ручкой максимально разборчиво. Желательно использовать печатный шрифт.
Можно заполнять только один комплект европротокола, который есть в наличии у одного из водителей. Использовать каждому свой документ не нужно.
При заполнении европротокола необходимо:
- Указать дату, точное время и место совершения ДТП (пункт 1 и 2).
- Поставить отметку напротив варианта ответа Нет в пункте 3 Вред, причиненный жизни и здоровью, даже незначительный.
- Указать персональные данные обоих водителей (Ф. И. О., адрес прописки), марку и регистрационные данные авто, сведения о страховке (название компании, номер полиса, срок действия сертификата страхования) (пункт 4–9). Если автомобиль застрахован по полису добровольного страхования Каско, в пункте 8 Покрывает ли полис вред, нанесенный транспортному средству, следует поставить отметку напротив ответа Да и написать слово Каско.
- Указать стрелкой на схеме точку начального удара (пункт 10).
- Кратко описать словами характер повреждений (пункт 11).
- Указать, при каких обстоятельствах совершено ДТП (пункт 12).
- Схематично изобразить размещение транспортных средств в момент столкновения, а также показать стрелками направление их движения. Нужно также обозначить название улиц, дорожные знаки, разметку (пункт 13).
- В пункте Мои замечания указать, по чьей вине произошло ДТП (пункт 14).
- Поставить подписи двух водителей (пункт 15).
Если при заполнении европротокола была допущена ошибка, не нужно ее исправлять. Используйте новый бланк, чтобы не возникло проблем со страховой компанией.
После заполнения бланка его необходимо разделить на два экземпляра (по одному для каждого из участников ДТП). С этого момента водители имеют право покинуть место происшествия.
Шаг 5. Дожидаемся получения компенсации от страховой компании
По правилам, к страховщику нужно обращаться не позже трех дней после попадания в ДТП и заполнения европротокола. Водителю нужно иметь при себе паспорт, идентификационный код, водительское удостоверение, страховой полис и фотографии с места ДТП.
В Украине действует закон Об ОСАГО (статья 36), в соответствии с которым страховщик при наступлении страхового случая обязан выплатить компенсацию в течение 90 дней. Как показывает практика, 74% выплат по ОСАГО производятся даже раньше – в 60-дневный срок.