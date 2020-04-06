Как правильно составить европротокол — инструкция

С 2011 года в Украине мелкие ДТП можно оформлять без представителей Национальной полиции. Участникам дорожно-транспортного происшествия достаточно заполнить европротокол и предъявить его страховой компании, у которой ранее они приобретали полис ОСАГО.

Оформление европротоколов регламентируется законом О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дорожно-транспортных происшествиях и выплате страхового возмещения.

Факты ICTV расскажут, как правильно оформить европротокол в Украине и что с ним делать дальше.