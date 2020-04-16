Ford разработал браслеты для соблюдения социальной дистанции

Рабочие Ford Motor Co. в рамках эксперимента носят браслеты, которые призваны помочь им сохранять социальную дистанцию.

Устройства начинают вибрировать, когда сотрудники находятся на расстоянии меньше 1,8 м друг от друга.

Цель состоит в том, чтобы не дать работникам сократить дистанцию, которую специалисты в области здравоохранения рекомендуют соблюдать для нераспространения коронавируса.

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Браслеты станут лишь частью новых протоколов безопасности, которые внедряет Ford перед возобновлением производства уже в следующем месяце.

Напомним, компаниям-автопроизводителям Ford, General Motors и Tesla выдали разрешения на производство аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования в США.