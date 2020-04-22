MINI переименовала диски Corona Spoke из-за коронавируса

Пандемия коронавируса повлияла на автомобильную компанию MINI, которая приняла решение изменить название своего продукта.

MINI переименовала уникальные двухцветные колесные диски, представленные на новой электрической модели Cooper SE, которые первоначально назывались Corona Spoke.

Автопроизводитель сообщил, что диски теперь будут называться Power Spoke, что избежать ненужных ассоциаций с коронавирусом.

Читайте: Тоттенхэм может получить более $300 млн за переименование стадиона

Отметим, что диски были разработаны и названы задолго до начала коронавирусного кризиса.

Напомним, работникам компании Ford выдали браслеты, которые вибрируют, когда они нарушают социальную дистанцию.