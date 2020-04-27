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Таможня выставила на аукцион 13 авто: где купить, цена и условия

Украинская таможня выставила 13 авто на аукцион ProZorro. Продажа.

В списке авто, которые бросили владельцы на таможне.

Открытый электронный аукцион ProZorro состоится 4 мая. Ценовые предложения на все аукционы принимаются до 3 мая.

Читайте: Как купить авто из США: нюансы аукционов, калькулятор растаможки и советы эксперта

Желающие приобрести транспорт могут предварительно осмотреть авто на Слодобжанський таможни.

Таможенники продают:

  • BMW 525D 2005 года, (стартовая цена — 217,08 тыс. грн);
  • Audi A4 2004 года (202,56 тыс. грн);
  • Nissan Teana 2005 года (177,48 тыс. грн);
  • Ford Ranger Pickup Truck Rwd Regular Cab 4L 2007 года (173,16 тыс. грн);
  • Ford Ranger Pickup Truck Rwd Regular Cab 3L 2007 года (163,56 тыс. грн);
  • и другие.
  • Таможня выставила на аукцион 13 авто: где купить, цена и условия
  • Таможня выставила на аукцион 13 авто: где купить, цена и условия
  • Таможня выставила на аукцион 13 авто: где купить, цена и условия
  • Таможня выставила на аукцион 13 авто: где купить, цена и условия
  • Таможня выставила на аукцион 13 авто: где купить, цена и условия
  • Таможня выставила на аукцион 13 авто: где купить, цена и условия
Таможня выставила на аукцион 13 авто: где купить, цена и условия / 3 фотографии

Деньги от их продажи пойдут в бюджет Украины.

Ранее Факты ICTV писали, как пригнать авто из США. Можно пригнать машину из Америки самостоятельно, но лучше воспользоваться услугами надежного посредника.

Источник: аукцион ProZorro

Фото: аукцион ProZorro

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