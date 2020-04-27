Украинская таможня выставила 13 авто на аукцион ProZorro. Продажа.
В списке авто, которые бросили владельцы на таможне.
Открытый электронный аукцион ProZorro состоится 4 мая. Ценовые предложения на все аукционы принимаются до 3 мая.
Читайте: Как купить авто из США: нюансы аукционов, калькулятор растаможки и советы эксперта
Желающие приобрести транспорт могут предварительно осмотреть авто на Слодобжанський таможни.
Таможенники продают:
- BMW 525D 2005 года, (стартовая цена — 217,08 тыс. грн);
- Audi A4 2004 года (202,56 тыс. грн);
- Nissan Teana 2005 года (177,48 тыс. грн);
- Ford Ranger Pickup Truck Rwd Regular Cab 4L 2007 года (173,16 тыс. грн);
- Ford Ranger Pickup Truck Rwd Regular Cab 3L 2007 года (163,56 тыс. грн);
- и другие.
Таможня выставила на аукцион 13 авто: где купить, цена и условия / 3 фотографии
Деньги от их продажи пойдут в бюджет Украины.
Ранее Факты ICTV писали, как пригнать авто из США. Можно пригнать машину из Америки самостоятельно, но лучше воспользоваться услугами надежного посредника.
Источник: аукцион ProZorro
Фото: аукцион ProZorro